Red Bull 64 Bars: Kid Yugi prod. Depha Beat & III Santo

Boh, è abbastanza evidente sin da subito che i 3 minuti di freestyle sono così incalzanti nella tecnica che le barre sembrano molte più di 64. "Ho il rap nel sangue come un nero / Ma sembro uno slavo / Comunista con due Rolex, Fidel Castro / Ho più oro di un re / Più catene di uno schiavo". Solo Yugi riesce a farti venire i brividi quando incastra parole che potrebbero essere incise sulla pietra da quanto sono al contempo crude e auliche, sozze ma elegantissime .