Sembra solo a me oppure Kid Yugi continua ad alzare l'asticella? Sembrava impossibile dopo il suo primo Red Bull 64 Bars di due anni fa. Eppure, le 64 barre di Terrore appena caricate su Red Bull Droppa infrangono e anche di molto il precedente record di bocche spalancate.
Boh, è abbastanza evidente sin da subito che i 3 minuti di freestyle sono così incalzanti nella tecnica che le barre sembrano molte più di 64. "Ho il rap nel sangue come un nero / Ma sembro uno slavo / Comunista con due Rolex, Fidel Castro / Ho più oro di un re / Più catene di uno schiavo". Solo Yugi riesce a farti venire i brividi quando incastra parole che potrebbero essere incise sulla pietra da quanto sono al contempo crude e auliche, sozze ma elegantissime.
Figuriamoci se poi Depha Beat & III Santo in cabina di regia hanno sfornato un beat che parte con un riff di chitarra distorta che sembra uscito dall'epoca d'oro del thrash metal, tipo i Metallica di metà Ottanta, ma che poi si scopre essere una drillata perforante. La chitarra, per inciso, continua ossessiva per tutto il pezzo.
Massafra colpisce ancora e lo fa con una forzadevastante, tanto che a una certa il Kid s'interrompe per riprendere fiato e ricordarci che sì, quando nasce un genio tutti gli altri tendono a essere invidiosi. Fossi un rapper, lo sarei. Ah, tra l'altro. Sai in che provincia è Massafra? Taranto, che è proprio il posto in cui quest'anno atterra l'astronave del Red Bull 64 Bars Live. E sì, i biglietti stanno sparendo proprio sotto i nostri occhi. Conviene prenderli al volo, perché sarà epico. Sciamn.
Red Bull 64 Bars: Kid Yugi prod. Depha Beat & III Santo "64 Barre di Terrore" | Testo
01 Sud profondo al di sotto della linea Gustav
02 Vasche di Ayhausca dentro ad un bosco in Umbria
03 L’odio cresce nei ragazzi qualcosa tumultua
04 A scuola con una pistola e sta musica in cuffia/
05 Piscio di gatto sniffano sopra un turca
06 Col volto coperto ma non hanno un Burqa
07 Stimola l’uretra con un dito finché lei non spruzza
08 Sentono la vita ingiusta e bevono come una spugna/
09 Pancia gonfia come Buddha pronto a fare il booga booga
10 In Trap house con un senatore che lecca la busta
11 I miei valori vilipendio tradimento e calunnia
12 Da sta torre di babele mi godo il mondo che brucia/
13 Party leggendari kid yugi il grande gatsby
14 Digiuno senza ozempic
15 Vodka redbull sto parlando col mio cane come Shaggy
16 E non ho manco un cane in più mi esprimo solo a versi/
17 Fraudolenti delinquenti pluridipendenti
18 Ma Indovina chi é che non appare dentro i file di epstein
19 Taglia sulla testa 10 miliardi di barry
20 Musicista coi centoni sono io Giuseppe Verdi/
21 Dicono mainstream io rispondo grazie al cazzo
22 Sono troppo forte per l’anonimato
23 Rappo ancora come se l’affitto debba essere pagto
24 Ma sto già alla terza casa e alla quarta auto/
25 Odio lo stato odio lo stato
26 La mia gente ha chiesto aiuto e sta merda ha ghostato
27 Sono a Massafra sono postato sono dio incarnato
28 Non ci credi toccami le palle prima del costato/
29 Ogni tentativo di fermarmi é vano
30 Ho il rap nel sangue come un nero ma sembro uno slavo
31 Comunista con due rolex Fidel Castro
32 Ho più oro di un re e più catene di uno schiavo/
33 La mia tipa é uno schianto la mia vita altrettanto
34 Passo giornate intere a deprimermi sul divano
35 Circondato da beni materiali che non aiutano affatto
36 Ansia e panico li soffro un sacco sta fama mi fa schifo al cazzo/
37 Vedo la violenza e poi mi eccito
38 Chi mi insulta utilizza un italiano pessimo
39 È un controsenso neve dentro l’eskimo
40 Le lecco la figa sono lesbico Tu sei bravo io sono Eschilo/
41 Sono ancora in guerra Hiroo Onoda
42 La paura si annida mentre il panico si annoda
43 Per me è un'esigenza per voi è solo una moda
44 Niente democrazia voglio l’anarchia Narcotopia
45 Campi di sterminio Puglia come la Polonia
46 Giro coi maleducati come Almodovar
47 La fortuna con me é stata una gran signora
48 La mia merda è arte devi esporla al Moma
49 Narcisista parlo di me stesso in terza persona
50 Vampirismo l’acqua santa mi tocca e mi ustiona
51 Istigo al suicidio e all’omicidio come lavandonia
52 Al disuso del buon senso e all’abuso di droga
53 Etanolo vuoti di memoria riscrivo la storia
54 Tazza di caffè con il polonio Michele Sindona
55 Spezzo le catene e si sprigiona tutta la ferocia
56 Y3P P3 fondo la grande loggia
57 Si chiude una porta si apre la grande tomba
58 Il tuo volto prende pugni fino a che non si deforma
59 Puoi chiamarmi Kid Yugi o seme della discordia
60 Un bambino si uniforma copia ciò che lo circonda
61 Sessantaquattro di terrore merito la forca
62 Fumo fino al cancro bevo fino al coma
63 Il karma non esiste il bene non ritorna
64 Pensa che lo sponsor paga per sta roba