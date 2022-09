, per la prima volta Red Bull 64 Bars - format culto del rap nella sua forma più pura - arriva nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare

Dalle 17:00 alle 21:00 è previsto il Warm Up. Dalle 21:00 inizio dello show ed il termine è fissato per le 23:00. Si consiglia di arrivare presto per non perdersi neanche un minuto di musica*

Come è organizzata l’area in cui si svolgerà l’evento?

Si consiglia l’utilizzo della Metro che parte da Napoli e arriva a Scampia. Gli orari di chiusura della metro verranno posticipati in occasione dell’evento. Dalla stazione di Scampia ci vogliono 8 minuti a piedi per arrivare all’area dell’evento: il percorso dalla metro a Piazza Ciro Esposito sarà agevolato tramite segnaletica.

Sì, sono previsti dei canali preferenziali per l’entrata e per il posizionamento durante lo show.

