, è stato qualcosa che in Italia non si è mai visto prima.

di certo non poteva non cantare

di Marracash e Guè, remake incredibile di Infinity 2008 di Guru Josh Project (buonanima) che è finito per eguagliare la sua hit madre. «Ti sto aspettando sull'altare» scherza Marracash mentre Guè lo sta raggiungendo onstage. Inevitabile anche un duetto di Marracash e Madame in

ha diretto i giochi, tra scratch e sporche fornite al microfono con la precisione di chi fa (bene) questo mestiere da decenni. Sempre lui ha tenuto le redini anche della chain finale: il momento in cui, dopo le esibizioni singole, ci si è sbizzarriti coi featuring a coppie sul palco. Boato devastante per

Non sono mancati i momenti straordinari , in tutti i sensi. Da Guè che improvvisa a cappella le barre di Puro Bogotà dei Dogo a Geolier che chiude l'intera serata da solo con Pe' Secondigliano . La gente in visibilio.

Non sono mancati i momenti straordinari , in tutti i sensi. Da Guè che improvvisa a cappella le barre di Puro Bogotà dei Dogo a Geolier che chiude l'intera serata da solo con Pe' Secondigliano . La gente in visibilio.