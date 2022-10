Red Bull 64 Bars Live è sold out: guardalo in streaming

C'era da aspettarselo: è sold out la prima edizione di Red Bull 64 Bars Live , l’evento unico nel suo genere dedicato al rap nella sua forma più pura che si terrà sabato 8 ottobre a Napoli. Sono previsti 8mila spettatori in Piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle iconiche Vele di Scampia a Napoli che assisteranno a uno show inedito con ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ, MADAME e MARRACASH e DJ TY1 .

Niente paura per chi è rimasto senza biglietto: lo show sarà disponibile in streaming , e on demand dopo l'evento, solo su Red Bull Droppa , il canale YouTube totalmente dedicato alla nuova musica di Red Bull.

Uno show unico nel suo genere

Per la prima volta Red Bull 64 Bars arriva nelle strade , dal vivo davanti al pubblico per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format.

Red Bull 64 Bars Live non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo non convenzionale che vedrà protagonisti ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ, MADAME e MARRACASH , supportati da dj TY1 in cabina di regia. Gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio senza nessuna interruzione: un flusso di rap continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in maratona di parole su basi di musica e beat.

La struttura del palco permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle liriche e delle sonorità di Red Bull 64 Bars Live.

La scelta di Scampia non è casuale, verranno infatti coinvolti artisti locali, che si alterneranno sullo stesso palco dei main act. Qui il programma completo della giornata:

64 Bars Live KV © Red Bull Team

Orari e scaletta dei live

17:00 - 18:00 HeallHeaven DJ Set

18:00 - 18:15 Dipinto

18:15 - 18:30 Plug

18:30 - 19:30 Wad (Radio Deejay & Radio m2o)

19:35 - 20:00 J Lord

20:05 - 20:30 Vettosi

21:00 - 22:30 Red Bull 64 Bars Live

I Partner ufficiali dell'evento

Con l’obiettivo di restituire ai fan il suono più autentico della musica, Huawei è Main Partner di Red Bull 64 Bars Live insieme alle nuove HUAWEI FreeBuds Pro 2. I nuovi auricolari wireless dotati di audio professionale Hi-Res garantiscono un’esperienza di ascolto premium e personalizzata con qualsiasi tipo di genere musicale ascoltato, dagli acuti più precisi ai bassi più potenti.

Le radio partner di Red Bull 64 Bars Live saranno Radio Deejay e Radio m2o che racconteranno l’evento dai loro account social, oltre ad avere una presenza d’eccezione durante la serata. Host del pre-show sarà Wad, conduttore di Say Waaad!?! su Radio Deejay e di One Two One Two su m2o, che animerà il palco alternandosi ad alcuni artisti locali prima dell’inizio del Red Bull 64 Bars Live alle ore 21.00.

Sempre con lo sguardo al futuro, Ray-Ban Stories è fra i partner di Red Bull 64 Bars LIVE. Meta ed EssilorLuxottica, capogruppo di Ray-Ban, sono stati in grado di sviluppare una tecnologia smart, indossabile comodamente anche tutto il giorno, non compromettendo in alcun modo lo stile, il comfort e l’estetica. Ray-Ban Stories, gli smart glasses di ultima generazione, integrano una dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear molto discreti ed un sistema audio composto da tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate ed i video.

TIM , con la partecipazione al “Red Bull 64 Bars Live”, è ancora una volta vicino al mondo della musica, dei giovani e ai suoi valori che riescono ad unire le persone. L’evento si inserisce nell’ambito della nuova campagna di comunicazione del Gruppo ‘La Forza delle Connessioni’ che sottolinea l’importanza della connettività che diventa relazione umana, aiuta a superare le distanze e a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi”.

Con il suo iconico design nel mondo del casual luxury streetwear, Vision of Super , nato nel 2018 dall’idea creativa di Dario Pozzi, ha firmato tutto il merch ufficiale dell’ evento in qualità di unico marchio fashion presente con un suo stand personalizzato e posizionato direttamente all’ingresso della location. Ma le sorprese non sono ancora finite: alle 16:30 due writer napoletani disegneranno le fiamme simbolo del brand all’interno dello stand e l’auto presente sul palco sarà firmata Vision of Super.

In qualità di Official Ticketing Partner, Ticketmaster affianca Red Bull 64 Bars assicurando la migliore professionalità nella gestione del servizio di biglietteria. Innovazione, sicurezza e trasparenza sono alcuni dei capisaldi alla base della piattaforma, che ha un ruolo chiave nel connettere gli artisti con i propri fan per un’esperienza di fruizione degli eventi live ottimale in ogni sua fase.