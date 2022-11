Il Red Bull 64 Bars Live arriva sul canale Red Bull Droppa

È stata la prima volta in cui Red Bull 64 Bars ha preso vita nelle strade, in un evento dal vivo di fronte al grande pubblico, per tornare alle origini del rap, alla sua essenza più autentica, elogiando così allo stesso tempo la parola e la musica. Il Red Bull 64 Bars Live non è stato un concerto nella sua forma più classica, ma un evento che ha rotto gli schemi grazie alla sua particolare forma e alla sua originalità, in grado di renderlo uno show davvero imperdibile concepito in modo non convenzionale. Gli artisti si sono esibiti su più palchi, con una scaletta ricca di sorprese, portando dal vivo sia brani tratti dai loro singoli Red Bull 64 Bars sia tracce del proprio repertorio: una vera e propria maratona lirica di parole, musica e beat.