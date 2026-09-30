Finalmente il 3 ottobre è alle porte e si respira aria di Red Bull 64 Bars Live. Lo show dell'anno come sempre sarà epico, ma perché lo sia è anche utile avere due info rapide sull'evento. Eccole qui.
Quando e dove sarà l'evento?
Lo show sarà il 3 ottobre a Taranto, più precisamente a Case Bianche, nel quartiere Paolo VI. Alle 18 apriremo le porte e già dalle 18:30 partiranno i warm up show. Alle 21 invece inizia il vero e proprio Red Bull 64 Bars Live. Arriva presto per non perderti neanche un minuto di show, fidati.
Ci sono ancora biglietti disponibili?
Lo show è sold out da tempo, quindi non ci sono più biglietti disponibili. Ma c'è la soluzione: puoi comunque seguire la diretta su Red Bull Droppa. Il video rimarrà poi disponibile on demand sul nostro canale. Come anche i Red Bull 64 Bars Live degli scorsi anni.
Quali artisti saliranno sul palco?
A dare spettacolo sul palco saranno KID YUGI, SAYF, ARTIE 5IVE, REDMAN e NIGHT SKINNY, con ELE A, RRARI DAL TACCO, NERISSIMA SERPE e PAPA V come Special Guest e con SCACCIA a infiammare l'atmosfera. Sul palco nel warm up anche Wad, Young Hash, Bulldog & Alagì.
Come si arriva?
Semplicissimo. C'è una navetta che parte dal parcheggio dell'Ipercoop e arriva all'area evento. Il costo del servizio andata e ritorno della navetta + parcheggio è di 5 euro. In alternativa c'è un bus che da piazzale Democrate/Stazione va all'evento. Il costo qui è di un 1,30 euro per l'andata e ritorno e 1 euro per il parcheggio. I mezzi pubblici da tenere a mente in generale sono le linee 11, 17 e 24. Ci sono anche dei posteggi gratuiti (ma non custoditi) in viale 2 giugno e quello della Motorizzazione. Beccati questa mappa su Instagram per capire meglio gli spot utili dove piazzare il mezzo.
Come torno a casa?
Grazie a Kyma Mobilità ci saranno servizi di navetta fino alle ore 1:30. Il servizio è circolare per il quartiere Paolo VI e c'è la navetta verso la zona centro fino alla Clinica Bernardini. Guarda questo post di Kyma Mobilità per saperne di più sugli autobus del ritorno.
Posso partecipare all’evento se ho meno di 18 anni?
Sì, purché accompagnato da un genitore o da un soggetto maggiorenne al quale si delega la custodia.
Posso partecipare all’evento se sono disabile?
Sì, sono previsti dei canali preferenziali per l’entrata e per il posizionamento durante lo show.
È possibile introdurre cibo e bevande all’interno dell’evento?
Non è possibile introdurre nessun tipo di cibo e bevande (alcoliche e non). È possibile trovare all’interno dell’area evento tutti i punti ristoro powered by Burger King per poter acquistare cibo, bevande alcoliche e non, e acqua. È vietato introdurre bottiglie e oggetti in vetro.
È possibile introdurre oggetti di altro tipo?
È vietato portare all’interno dell’area caschi, ombrelli (a meno che non siano di piccola taglia e si consiglia impermeabile in caso di pioggia) e bastoni (con l’eccezione di quelli aventi funzione sanitaria). È vietata qualsiasi tipologia di arma, i coltelli e ogni oggetto giudicato potenzialmente pericoloso dal personale di sicurezza. Sono vietati giochi pirotecnici, torce e qualsiasi materiale infiammabile. Stesso vale per le bandiere di grosse dimensioni, gli animali, le fotocamere o videocamere professionali, droghe o altre sostanze illegali. Non sono ammessi megafoni o trombe, scooter, biciclette, skateboard, monopattini e passeggini. Lo zaino o la valigia possono entrare, purché abbiano una capienza inferiore ai 10 litri.
Per maggiori info, consulta il magico
REGOLAMENTO EVENTO:
È vietato introdurre nel luogo dello spettacolo oggetti contundenti e pericolosi, armi, cibo e bevande, oggetti adatti alla registrazione audio e/o video, tablet, PC, powerbank o altre batterie per la ricarica di dispositivi elettronici. All’ingresso della venue verrà effettuato un controllo con metal detector e perquisizione dal servizio di sicurezza;
Gli effetti personali (borse, giacche, etc.) dovranno essere tenuti dallo spettatore, mentre è vietato introdurre caschi di motociclette, ciclomotori, biciclette, vetro, zaini o borse voluminosi etc.;
È vietato fotografare ed effettuare riprese audio e/o video dello spettacolo con qualsiasi mezzo;
Il possessore del biglietto acconsente e autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio, video e fotografiche, che potrebbero ritrarlo, in quanto facente parte del pubblico;
È vietato fumare all’interno dell’area evento;
Il biglietto costituisce il titolo di accesso allo spettacolo ed é strettamente personale. Essendo un biglietto in formato digitale, va conservato in un posto sicuro per evitare duplicazioni o contraffazioni dello stesso; lo spettatore che da un controllo ne risultasse sprovvisto è tenuto a corrispondere nuovamente il prezzo d’ingresso. Il sistema di vendita consente di modificare, direttamente online, l’identità dell’utilizzatore di ciascun titolo di accesso tramite il servizio di Cambio Nominativo: l’ingresso al concerto sarà consentito senza deroghe ai soli possessori del proprio biglietto nominativo;
Gli effetti personali (borse, giacche, etc.) dovranno essere tenuti dallo spettatore, mentre è vietato introdurre borracce in alluminio, caschi di motociclette, ciclomotori, biciclette, vetro, zaini o borse voluminosi etc.
È vietato introdurre animali.
Coloro i quali hanno acquisito i titoli di accesso si assumono la responsabilità della veridicità e dell’esattezza dei dati personali inseriti al momento della transazione, anche con riferimento ai nomi, cognomi e ai contatti (email e/o telefono) dell’utilizzatore di ciascun titolo di accesso, che ne risponde in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
L’organizzatore si riserva la facoltà di richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Essendo il biglietto nominativo, è fatto quindi obbligo di presentarsi all’evento muniti di documento di riconoscimento. Se sprovvisto l’organizzatore si riserva di negare l’accesso;
l programma, il luogo, la data e gli orari dello spettacolo potrebbero subire dei cambiamenti senza che questo comporti il rimborso dei biglietti. Il titolare del biglietto è invitato ad informarsi in merito agli eventuali cambiamenti. Non é ammesso il rimborso per nessun motivo, salvo per decisione dell’organizzatore o cancellazione dello spettacolo, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, al netto dei diritti di prevendita ed eventuali altre commissioni, presso il sito di vendita dove è stato acquistato il biglietto;
Alla fine dell’evento è obbligatorio attenersi rigidamente alle indicazioni del personale di servizio per il rispetto delle procedure di deflusso;
È vietato cedere a titolo oneroso il titolo di accesso, utilizzarlo come oggetto di intermediazione o per fini commerciali, pubblicitari o promozionali.