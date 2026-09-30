Lo show dell'anno come sempre sarà epico, ma perché lo sia è anche utile avere due info rapide sull'evento. Eccole qui.

A dare spettacolo sul palco saranno KID YUGI, SAYF, ARTIE 5IVE, REDMAN e NIGHT SKINNY, con ELE A, RRARI DAL TACCO, NERISSIMA SERPE e PAPA V come Special Guest e con SCACCIA a infiammare l'atmosfera. Sul palco nel warm up anche Wad, Young Hash, Bulldog & Alagì.

A dare spettacolo sul palco saranno KID YUGI, SAYF, ARTIE 5IVE, REDMAN e NIGHT SKINNY, con ELE A, RRARI DAL TACCO, NERISSIMA SERPE e PAPA V come Special Guest e con SCACCIA a infiammare l'atmosfera. Sul palco nel warm up anche Wad, Young Hash, Bulldog & Alagì.

A dare spettacolo sul palco saranno KID YUGI, SAYF, ARTIE 5IVE, REDMAN e NIGHT SKINNY, con ELE A, RRARI DAL TACCO, NERISSIMA SERPE e PAPA V come Special Guest e con SCACCIA a infiammare l'atmosfera. Sul palco nel warm up anche Wad, Young Hash, Bulldog & Alagì.

Semplicissimo. C'è una navetta che parte dal parcheggio dell'Ipercoop e arriva all'area evento. Il costo del servizio andata e ritorno della navetta + parcheggio è di 5 euro. In alternativa c'è un bus che da piazzale Democrate/Stazione va all'evento. Il costo qui è di un 1,30 euro per l'andata e ritorno e 1 euro per il parcheggio. I mezzi pubblici da tenere a mente in generale sono le linee 11, 17 e 24. Ci sono anche dei posteggi gratuiti (ma non custoditi) in viale 2 giugno e quello della Motorizzazione. Beccati questa mappa su

Non è possibile introdurre nessun tipo di cibo e bevande (alcoliche e non). È possibile trovare all’interno dell’area evento tutti i punti ristoro powered by Burger King per poter acquistare cibo, bevande alcoliche e non, e acqua. È vietato introdurre bottiglie e oggetti in vetro.

Non è possibile introdurre nessun tipo di cibo e bevande (alcoliche e non). È possibile trovare all’interno dell’area evento tutti i punti ristoro powered by Burger King per poter acquistare cibo, bevande alcoliche e non, e acqua. È vietato introdurre bottiglie e oggetti in vetro.

Non è possibile introdurre nessun tipo di cibo e bevande (alcoliche e non). È possibile trovare all’interno dell’area evento tutti i punti ristoro powered by Burger King per poter acquistare cibo, bevande alcoliche e non, e acqua. È vietato introdurre bottiglie e oggetti in vetro.