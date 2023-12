Red Bull 64 Bars: Luchè prod. Geeno

"Tieni ancora qualche dubbio / i Co’ Sang non ti sono bastati / Abbiamo raccontato la strada / come nessuno ha mai fatto". Non bastasse, Luchè ultimamente è tornato a citare molto i Co' Sang. Prima il duetto con Geolier a Scampia in quell'inno che è Int'o Rione . Poi a inizio dicembre Luchè viene visto con una maglia dei Co'Sang addosso. E ora spuntano fuori persino dei video di Ntò che durante un live manda un saluto all'ex socio e dice al pubblico "abbiamo tante sorprese per voi". Insomma, vuoi dire che, dopo i Club Dogo, è tempo di reunion anche per il duo rap più importante della storia di Napoli?