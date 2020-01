"Piove ricchezza che Dio la manda / Scende dal cielo come la manna / Minchia la base è così tamarra / Punto sui testi, Kendrick LaMarra". Sono bastate le prime 4 barre di questo format per mandare tutti a casa subito. Sarà perché dietro al microfono di Red Bull 64 Bars oggi c'è Sua Maestà Marracash, mentre al mixer dello Studio a cucinare beat spettrali ci sono Phra Crookers e Nic Sarno.

Red Bull 64 Bars - Marracash, Crookers e Nic Sarno

È andato tutto liscio e naturale fra il rapper e i producer, anche perché i tre non si conoscono proprio da ieri. Ormai saranno almeno 15 anni che Marra e Phra bazzicano più o meno negli stessi ambienti, come racconta il King del rap. «L’ho conosciuto parecchi anni fa, poteva essere il 2006» dice dopo essersi presentato nello studio vestito di bianco dalla testa ai piedi, tuta e giacchetta col cappuccio appoggiato sulla visiera. «Lui prima era in un duo, i Crookers. Facevano fidget, un sottogenere della house che tra l'altro ha avuto una eco internazionale».

E qui arriviamo al presente. «Phra però prima di tutto è un fanatico di rap, faceva il rapper prima del dj. Ci siamo conosciuti ai tempi del primo Crookers Mixtape, mi pare. Da lì siamo rimasti in contatto negli anni, dando vita anche a varie collaborazioni. E ne faremo sicuramente altre, perché tendo a mantenere un rapporto duraturo coi miei collaboratori».

Ma il nesso che ha riavvicinato definitivamente i due è Massimo Pericolo. La prima volta che ha sentito il mastodontico beat drill che Phra e Nic hanno messo su “7 Miliardi”, Marra si è ritrovato nel futuro. «Ho pensato che fosse una bomba. Era nuovo, potente, street ma senza essere come quello che c’era prima. Ha queste influenze techno da rave molto adatte al pezzo. E molto adatte a Massimo Pericolo. Fortissimo.» La stessa base è stata usata anche durante la presentazione di TRX, la web Radio fondata da Marra, Fibra, Clementino, Salmo, Ensi e Guè. Phra era fra il pubblico, tutto compiaciuto della sua opera e soprattutto del grande rapper che di fatto hanno scoperto lui e Nic.

“È vero, Vane mi ha cagato in casa / La mia roba, fra’, ti caga in petto”. Verso metà delle barre, quando ormai la base si è fatta una via di mezzo fra la cattiveria di Evian Christ e la paranoia degli Amnesia Scanner, Marra approfitta del freestyle per rispondere ufficialmente alla strofa che Vane, cioè Alessandro Vanetti (aka Massimo Pericolo), gli ha dedicato scherzosamente nel Machete Mixtape. Quella che in “MM4” dice “Oggi ho mangiato a casa di Marra / Ho cagato a casa di Marra / E adesso registro il pezzo con Fibra / Ma pensa se domani mi alzo e rappo come te, no”.

Il proprietario di casa poteva che prendere sul ridere la strofa. E anzi, mi confida che il format delle 64 barre si presta bene alle risposte, così come alle confessioni. «Va bene per i rapper che hanno un certo lirismo. Per cui, gente che sa fare belle rime e sa spaccare col testo». Per uno che è capace di barre come “Meriterei il premio Tenco / Per il fottuto talento che tengo” è abbastanza naturale trovarsi a proprio agio.

OK, ma quale dev’essere stata la rima più importante fra le miliardi che ha scritto? Voglio dire, ce ne sarà pure una che gli ha cambiato la vita, anche non necessariamente in meglio. «È quella in Badabum Cha Cha. Quella in cui dicevo che “i ricchi invece, loro usano il plurale. Prendiamo, spostiamo, alziamo ma dopo restano a guardare”» dice Marra sfregandosi le mani, come a rievocare la soddisfazione che gli ha dato. «Quella rima è stata letta più volte anche in radio da Linus. Era una delle prime volte che un testo veniva analizzato da gente esterna al rap, che la genialità di una rima in Italia superava confini dell’hip hop».

La sua fortuna è stata soprattutto l’essere nato con una testa pensante, talmente rapida nel calcolo delle possibilità da lasciargli la più totale libertà compositiva. Come dimostra il grande processo di autoanalisi dell'ultimo album Persona , per Marra non ci sono barre tanto intime da non poter essere pubblicate. Ed è proprio questa intimità, questa lunga confessione che si snoda in tutto il disco a caratterizzarlo.

«Generalmente pubblico quasi tutto quello che scrivo» prosegue Marra. «Anzi, credo non mi sia mai successo di omettere qualcosa. Anche quello che magari non pubblico subito, poi ci rimetto mano in un secondo momento. Lavoro molto prima di scrivere, quindi nel momento in cui scrivo qualcosa non lo lascio in sospeso, né lo abbandono». A questo punto, da sotto il cappuccio bianco spunta un sorriso divertito, che sembra nascondere un universo d’interpretazioni come quello della Gioconda. «Sono uno che pensa abbastanza prima di dire quello che dice».

Era meglio quando non c’erano i social

Sicuramente eravate coglioni come ora ma almeno non lo sapevamo

Piove ricchezza che dio la manda

Scende dal cielo come la manna

Minchia la base è cosi tamarra

Punto sui testi Kendrick LaMarra

Con il turbante e la scimitarra

Ho lo Sheringan per la scemità

Ce hai scritto in fronte alla Gemitaiz

Bella Gemitaiz, dico oscenità

Guardami sono volato su

sì 4 Forum un solo tour

pure l’Arena come Ben Hur

Di te che resterà a parte i look?

Se prendo il ferro alla Tiger Woods trasformo in un campo da golf il tuo SUV

Lei c’ha la fissa con l’healthy food

Nella sua topina bro metto il mio topinambur

Uh meriterei il Premio Tenco

Per il fottuto talento che tengo

Tipo che la porto dentro

Senti ...... come il flamenco

Meriterei il Premio Strega

Solo per il pezzo su quella strega

picco della mia carriera

Lei che si mangia le mani per cena

Sono su un cammello in Oman con la miss cantante italiana più bona

Non serve che spendo parola perché è super G e si difende da sola

tu che ruggisci sui social quando ti becco Cinguetti Gigliola

Marra di base ti ignora ma dopo scatta l’ignorance

Mi è venuta pure la panzetta come se ho mangiato un palazzetto

è vero Vane mi ha cagato in casa, la mia roba fra ti caga in petto

Volevi la gara, impara hai perso, sei in para perso, spero che scavalchi il parapetto

Il tuo paracadute è che fai lo youtuber, io sono una Luger Parabellum

uhh governo da vero monarca assoluto

uhh col pugno di ferro e il guanto di velluto sotto nessuno da sempre sotto nessuno grattugia ancora tartufo

stappa sto Greco di Tufo brindiamo a chi mi pensava spacciato fottuto ah

persona dell’anno fra disco dell’anno ah

mi allacci le scarpe che taglio il traguardo yo

il mio personaggio è che non c’ho il personaggio

22 maggio fra santa Rita Mamma che vita che faccio

è un dato di fatto Marra ora è un cult

Vengono in pellegrinaggio a vedere il tour, un cristo di tour

E pensare che volevo solo i soldi come il padre di Mahmood

Con Beppe Sala per colazione

domani ho Prada fissato al pome

quando si stacca dalle riunioni

fumo una canna con la Vanoni