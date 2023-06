Quanto al King del Rap , in un sola lectio magistralis di freestyle ci ha fatto sapere anche tantissime cose sulla sua vita attuale. Che da single se la sta passando, che non dimentica certo la sua Barona e le persone che stanno rendendo Milano un posto migliore, come appunto Don Claudio Burgio , e che si è tolto non poche soddisfazioni con il suo festival, Marrageddon .