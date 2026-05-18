Nuovo Red Bull 64 Bars, nuova lezione da aggiungere agli annali del freestyle. È già su Red Bull Droppa l'episodio che vede come protagonista il rettile più pericoloso della giungla del rap italiano: Nerissima Serpe.
Il mamba nero si è appropriato del microfono per sputare 64 barre velenose come il suo morso. "Faccio il tip tap bevo una Redbull con gli astemi / Sto facendo sport estremi, in giro spargo semi / Al collo tanto oro, come gli inca o gli atzechi / Piu anelli dei Boston di di bulgari e Yuri Chechi". Siamo solo alle prime quattro barre e già è cambiato il clima nella stanza.
Il suo fidato produttore Fritu ovviamente cura un beat anch'esso misteriosamente minaccioso. Colpi improvvisi di cassa, pianoforti sinistri, pattern arpeggiati di bass machine che non lasciano un minuto di fiato né al rapper pavese, cresciuto su a pane e Dostoevskij (e si sente), né a chi ascolta. L'adrenalina è a mille, i serpenti hanno le ali.
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Red Bull 64 Bars: Nerissima Serpe prod. Fritu: Testo
01 Faccio il tip tap bevo una Redbull con gli astemi
02 Sto facendo sport estremi, in giro spargo semi
03 Al collo tanto oro, come gli inca o gli atzechi
04 Piu anelli dei Boston di di bulgari e Yuri keki
05 6 levrieri come i cechi, ho 6 zeri come i milionari
06 i miei amici 4 amari diventano minotauri
07 Ho la Figa addosso Ho il cazzo dei nani
08 Red Bull Come coca la tocchi mette le ali
09 Sul beat in medias res, parcheggiando il Porsche dentro a Mediaset
10 Lei mi chiama mega stress
11 Imbracciando un bel fucile come Willer Tex 10 g dentro un Babybel
12 Zarro spara un lambo come Baby Gang
13 Vestito come una star, mi rigiro dentro il van
14 Paranoie e troppi zanza le zanzare serve l’Autan
15 Capillari sono fiumi di Tabasco masticando del tabacco
16 La mia vita é inferno oggi é Disneyland
17 Sento stretti gli obblighi, occhiali col tuo recording
18 Fanculo gli ascensori, io volo insieme alle rondini
19 Viviamo come nomadi in un mondo di fogli
20 Ho le mani taglienti come Edo mani di forbici
21 E forse sono deep, lotto e vinco Johnny Depp
22 Tanta neve a Courchevel, me la portano Edo e Rems
23 E sembravi del guanciale ma sei cessa tu sei speck
24 Mio zio Peppuccio ha tatuato Hello Spank
25 Devo imparare un po’ l’inglese il mio livello è tipo hello
26 in italiano me la cavo fra Leopardi e Pirandello
27 Sai che sto nel 29 da 10 anni Terminaitor,
28 arrivo dalle campagne coltivando del frumento
29 Certe notti sento un cappio, dentro Inception io Di Caprio
30 Fumando in paranoia sotto il patio, non ho mai lavato un piatto
31 7 vite come un gatto, ho parole come Ruzzle
32 Ho ricevuto un bel bocchino dentro i bagni dell’Aristoooooon
33 Niente panico
34 Di notte il mio cervello si comprime in un idea
35 Sto volando come una koa e kea correndo, Pietro Mennea
36 Pastiglie fanno bungee jumping nella trachea
37 Quindi
38 9 ore e non mi è scesa, P. E D. a Las Vegas
39 Ah, ho, tante tipe a cui causerò pene
40 si attaccano al mio pene come mosche dentro il miele
41 Sono in giro con Sebastian che mi guida la macchina
42 Si non dormo da due giorni ma la mia spinta è massima
43 Sopra il palco non respiro perché l’aria è arida
44 Vestito tutto in pelle come fossi dei Metallica
45 Sul cuore insieme ai buchi e come se avessi patina,
46 psicopatico trauma come in Arancia Meccanica
47 Cazzo largo lei non gode perché è fatta di plastica
48 Dieci e lode per una botta e via
49 Dieci e lode sputo sulla polizia
50 Sbaglio e vivo d’apatia Io serpente lei l’arpia
51 Verde oliva il mio dial
52 Briciolo di allegria
53 Tipo Mina o un Martini tipo Mia ho l’umore nero nel sentiero come i semi di chia
54 Ho mangiato tipo il frutto come Luffy che si allunga
55 Me lo succhia da 6 metri perché sa che ho la prolunga
56 Ho una Torcia in mano come la statua della Columbia
57 Fumo un po’ Cambio flow Vedo un ghost, nell’armadio
58 Vado in goal
Come Vieri da dentro e fuori dal campo
59 Mentirò
Se ti dico che quest anno ho fatto il bravo
60 Ne ho purgate così tante che mi sento Johnny Bravo
61 Sto facendo notte insonni
Mafia slime, bravo Johnny
62 Passo da Ciruzzo che mi fa sfuma sicura
63 Con la voce che possiedo sto innalzando la pianura
64 Quando sono bipolare positivo non mi serve l’armatura