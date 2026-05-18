Il mamba nero si è appropriato del microfono per sputare 64 barre velenose come il suo morso. "Faccio il tip tap bevo una Redbull con gli astemi / Sto facendo sport estremi, in giro spargo semi / Al collo tanto oro, come gli inca o gli atzechi / Piu anelli dei Boston di di bulgari e Yuri Chechi". Siamo solo alle prime quattro barre e già è cambiato il clima nella stanza.