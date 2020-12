Red Bull 64 Bars: Nitro prod. Young Miles - L'intervista

Quella che segue è una duplice intervista che ha una duplice funzione: la prima, più pratica, è di fare un po' di caro, vecchio teasing prima dell'uscita del nuovo Red Bull 64 Bars . Martedì 22 dicembre assisteremo infatti a un episodio memorabile, che consiste in Nitro che srotola 64 barre come una mitragliatrice, su una base a dir poco assurda di Young Miles , giovanissimo beatmaker romano.

La seconda funzione di questa chiacchierata coi due artisti, entrambi di casa Machete/Me Next , è invece di raccontare un pochino uno degli episodi del Red Bull 64 Bars più particolari mai fatti finora, uno che definiremmo "last minute". Nonché l'ultimo di una serie fortunata del 2020, che proseguirà ovviamente con l'anno nuovo (spoiler: grosse sorprese in arrivo).

Quanto tempo è passato dall'idea del pezzo insieme al progetto completato?

Young Miles: Sono passate 24 ore dall’idea del pezzo. L’idea che subito ci ha legato è stata quella di allontanarci un po' dal suono classico trap, a cui ho poi aggiunto una chicca, ossia quella di utilizzare due beat diversi tra loro con ritmiche non costanti. Il primo dei due beat lo avevo già nel pc da un paio di giorni, lo avevo fatto pensando appunto al Red Bull 64 Bars.

Nitro: Sì, in più o meno 12 ore di studio senza sosta. La difficoltà più grande per me è sempre la partenza, quando comincio invece il problema è fermarmi.

Avevate già collaborato insieme in passato, giusto?

N: Avevamo fatto 5G feat. Fabri Fibra e Jake La Furia . Per la cronaca, la mia strofa è un freestyle fatto al microfono (non l'ho scritta su un foglio) e dopo una giornata di studio nella quale non capivo cosa volevo dire, ho iniziato a rappare al microfono in totale libertà: mezz'ora dopo avevamo la strofa.

Nitro © Lorenzo Iannuzzi

Miles, è vero che Slait ti ha scoperto giocando insieme online?

YM: Sì, in parte è così. Abbiamo parlato le prime volte giocando online. Ora siamo come padre e figlio.

Quindi questo è un 64 Bars che è frutto dell'occhio lungo di Machete. Fate tanto scouting in giro?

N: Facciamo parecchio scouting, sì. Io mi interesso molto dei volti nuovi della musica perché, forse per empatia, rivedo me 10 anni fa in questi ragazzi. In fondo, avevo anche io 19 anni quando mi è scoppiata 'sta bomba in mano, ed ero piccolo e ingenuo. Cerco sempre di dare in maniera distaccata la mia opinione se qualcuno me la chiede, ci tengo ai ragazzi dopo di me e al futuro di questa musica.

Young Miles © Lorenzo Iannuzzi

E pensare che a inizio anno avevamo contattato Miles per fare il remix di un 64 Bars. E ora ne ha uno tutto suo. Miles, senti di bruciare le tappe?

YM: No, assolutamente. E perché? Per me sta andando tutto alla grande, sono soddisfatto di quello che sto facendo e di quello che dovrà uscire, tempo al tempo.

Chi ti piacerebbe produrre? Spara in alto.

YM: È una domanda che in realtà non mi sono mai posto. Se devo sparare in altissimo sicuramente Travis Scott. A livello di produttori, invece, i miei punti di riferimento all'estero sono sicuramente Flume, Eprom, Skrillex. In generale, tutto quello che so deriva dall’insieme della EDM.

E tu, Nitro, quali sono le skills che ricerchi in un produttore?

N: Versatilità e collaborazione: come io mi faccio aiutare dai producer per trovare i flow più vincenti in una traccia, mi piace lavorare anche al suono insieme a loro, anche perché conoscendo la struttura di un beat a livello capillare lo si può cavalcare meglio. Voglio anche che il producer capisca che deve distanziarsi dalla concezione che ha il pubblico della mia musica e si può sentire libero di propormi anche cose che non mi ha mai sentito fare. Mi presto molto a sperimentare e mi piace quando è così da entrambe le parti.

Nitro © Lorenzo Iannuzzi

Le tue skills da produttore come sono, invece?

N: Sono un cane coi software ma ho gusto, quello poco ma sicuro. Adoro passare le giornate a cercare sample e spesso e volentieri li propongo io ai producer anche dando esempi molto grezzi di come voglio vengano tagliati. Ho fatto un paio di beat ma non sono ancora pronto. Ci arriverò.

Ormai si pensa che le nuove generazioni non facciano più freestyle: è vero secondo te? Cosa si perde un rapper che non si fa le ossa nelle battle?

N: Secondo me si stanno un po’ separando le cose. E da una parte è anche giusto così. Il freestyle ormai è una disciplina seria quanto la discografia a livello di impegno artistico: devi essere sempre allenato e pronto a qualsiasi imprevisto, in più noi almeno scriviamo e riflettiamo su come rimanere in alto, loro si buttano. Ammiro molto questa loro capacità.

Nitro & Young Miles © Lorenzo Iannuzzi

N: Secondo me è difficile finché esiste gente così forte in Italia che 'sta roba smetta di affascinare. Mi ricordo che era il mio passepartout per far piacere il rap a tutti quando non piaceva a nessuno. Un rapper che non fa le battle perde sicuramente un sacco di esperienza dal vivo e con il microfono. Motivo per il quale poi 5/10 fanno cagare dal vivo. Nelle battle di freestyle c'erano attrezzature spesso modeste a causa dei budget ridotti che c’erano al tempo, quindi se riuscivi a farti sentire forte e chiaro con un microfono arrugginito e delle casse spia che grattavano, da lì in poi tutta discesa.

Ultima domanda a bruciapelo: Red Bull 64 Bars preferito?