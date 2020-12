Red Bull 64 Bars: Nitro prod. Young Miles

Negli ultimi mesi abbiamo ospitato nel Red Bull Music Studio artisti e produttori per registrare delle tracce inedite legate a un format ben preciso:

. In poche parole: prendi un MC, un producer, li mandi in studio e chiedi loro di produrre un pezzo inedito composto da 64 barre di super rime e super flows. Per chi non fosse un esperto di rap: le barre sono l'unità di misura delle rime di un MC sopra un beat, quindi un verso corrisponde a una barra. Questa volta è il turno di una coppia d'eccezione: Nitro e Young Miles. Qui sotto trovate il video delle 64 barre registrate al Red Bull Music Studio, mentre più in basso il testo completo.