Era decisamente ora che anche Noyz Narcos avesse il suo Red Bull 64 Bars , e ora finalmente ce l'ha: abbiamo caricato il video su Red Bull Droppa , il canale YouTube dove trovi tutte le novità musicali più fresche di Red Bull.

È il secondo Red Bull 64 Bars a uscire quest'anno e non è un caso che entrambi siano di artisti annunciati al Red Bull 64 Bars Live , il 7 ottobre 2023 a Scampia, Napoli. Sia Noyz che Rose Villain infatti saranno tra gli MC che si alterneranno sul palco a 360 gradi ai piedi delle iconiche Vele di Scampia. Insieme a loro, in uno show devastante che è una vera e propria maratona di freestyle e basi, ci saranno anche Salmo, Lazza, Miles e Geolier , che c'era anche nella prima edizione l'anno scorso. È un po' il Sindaco di Napoli, quindi è giusto che torni quest'anno. Scopri se sono rimasti ancora dei biglietti per l'evento : stanno andando a ruba.

Red Bull 64 Bars Live - KV © Red Bull Team

Ma torniamo al freestyle della doppia N , che in questo caso ha tirato fuori dal cilindro la sua innata dote di affettare come una katana le barre. «Datemi ‘n coltello ‘no stiletto me sento 2 Pac / Scommetti che sfiletto come ‘n quarto de bue ‘sta track / Sine col martello più pesante nel genere rap / Ancora con i fogli di contante dentro al domopack». È un Noyz che rimane esplicito e pericoloso nelle rime tanto quanto quello che militava nel TruceKlan.

Con la differenza che, ora, può anche permettersi di mostrarsi per il fierissimo neo-papà qualche che è, però sempre dipingendo scene crude. «Senti sta mazzetta sulle costole come le incrina / Lei canta a memoria ogni mia rima, fuma metedrina / Sotto al banco in aula magna e c'ha ‘na cagna pittbull che se chiama Giulia / Come la mia bimba, chi te se incula». Ahhh, che inguaribile romanticone, il vecchio Noyz.

In ogni caso avremo modo di analizzare più in dettaglio il testo di questo Red Bull 64 Bars, che oltretutto rimane esemplare anche per la base scolpita a regola d'arte da quell'artista di Sine . Loop di piano, sample tagliuzzati di voci, horns e campane. Le stesse campane che sentono fan e colleghi quando Noyz puntualmente sale sul pulpito della chiesa hip hop a recitare messa, come nel caso di questo Red Bull 64 Bars. «OG col rispetto dell'intera scena e non solo / Te manco il rispetto de tu’ madre, trovate n’ lavoro / Prendermi du’ spicci dopo quel che ho fatto pe’ l'hip hop / Doppio platino non so’ contento che no».

Se vuoi rivederti gli episodi precedenti del Red Bull 64 Bars , oppure guardarti per intero il Red Bull 64 Bars Live dell'anno scorso (brividi), o anche dare un'occhiata ai nuovi format musicali tipo Red Bull Posse , la risposta è sempre una sola: Red Bull Droppa su YouTube. E dato che ci sei clicca anche su subscribe, così ti becchi per primo i contenuti quando li uploadiamo. Qui sotto, il testo del freestyle de Noyz.

Testo Red Bull 64 Bars: Noyz Narcos prod. Sine

Eo Sine, drop that

64 up in your ass b

Ho scritto 16 barre 10 anni fa

Valgono quanto i fottuti 10 comandamenti del rap

Ho visto canzonette pe’ pischelle spacciate per trap

Rap delle caramelle, rollo trelle da 5 gra’

Datemi ‘n coltello ‘no stiletto me sento 2 Pac

Scommetti che sfiletto come ‘n quarto de bue ‘sta track

Sine col martello più pesante nel genere rap

Ancora con i fogli di contante dentro al domopack

Stesse Js stesso snap-back stessa hoodie black

Narcos rap megadeath, institutional

Datemene ‘na cattedra in Sapienza

Sfondo la capienza del locale e perdi la licenza

Non è con le puttanate che uscirai da questa merda

Non è co’ ‘na bella stretta che risolvi se ‘n ce metti ‘na lametta o i sordi

Co’ ‘na valigetta ammanettata al polso in aeroporto

Io paro risorto merda, voi puzzate già de morto

Quanto me fa schifo al cazzo ‘sto paese

A volte penso che so’ nato nel Texas

Magari scoppia ‘na bomba e ve sotterra a tutti

King Noyz, hasta la muerte

Vuoi il rapper più stiloso, più rap de’ tutti

I ritornelli cantati fanno rate al cazzo, mai contemplati

Vuoi le barre? C’ho le barre de Regina e de Rebbibbia

Pe’ le atrocità vissute ce riscriverò ‘na bibbia

Mettete in ginocchio casca n’ascia sopra al collo tuo

Testa nella cesta de’ Natale per il culo tuo

Pompate le braccia che rimani ‘n pollo uguale

Me te fumo al davanzale, secco niente de personale

OG col rispetto dell'intera scena e non solo

Te manco il rispetto de tu’ madre, trovate n’ lavoro

Prendermi du’ spicci dopo quel che ho fatto pe’ l'hip hop

Doppio platino non so’ contento che no

Non serviva Drake pe’ rilancia i Dipset nel 2023

Serve un 64 targato Narcos rap

Muta la tua corsa in una Gran Torino

Quando pompi questa merda truce con le corna fuori al finestrino

Quanto me fa rate sta wave nova

Pochi se salvano, rap è n’altra roba

Fa’ vibra ste barre come ‘na volta

Pompa merda pe’ la zona, mori pe’ qualcosa

Te ritrovi in giro in Cortez canotta e Ben Davis

Se ‘sto rap è ancora in giro pensa a chi cazzo glielo devi

Te ne bevi 4 alla salute mia e dei soldi che farò

Grazie a ‘sta shit l'Italia pomperà ‘na nuova hit

Quando vedi il logo del mio click cool come ‘no swoosh Nike,

Dici “questo e avanti”, dai chicco

Spicco tra i colori col mio bel nero

Quando fai classifiche tra i nuovi rapper, cercando il più serio

Doppia NN sai che vai sul sicuro, come sceglie’ tra Mercedes e Audi

Sai che fotti bene con entrambi

Scrivi nei commenti è come Camomilla o Fentalyn, so’ scelte

Basta che resti lontano da manette

Chicco ne faccio 64 pe’ davvero, puoi contarle tutte

Dalla corsa le auto ne escono distrutte

Mi chiedevo oggi, la tua merda e te a che cazzo servi

Clacson dentro l'auto in mezzo al traffico, destruction derby

‘Tacci tua, le rappo tutte pure dal vivo

No playback, no voice over

Get money, die rich

NN no snitches

Me date i nervi servi del potere

Inseguire questo senza avere niente da sapere a riguardo

Senti ‘sto bastardo d’annata

10 album, milioni di barre massacrate e manco mezza cannata

Senti sta mazzetta sulle costole come le incrina

Lei canta a memoria ogni mia rima, fuma metedrina

Sotto al banco in aula magna e c'ha ‘na cagna pittbull che se chiama Giulia

Come la mia bimba, chi te se incula

Io so ‘na leggenda sia da bar che da star de rep

Grande se m’ascolti, se no cazzo me ne frega a me

King sempre, barre sopra ai toy senza pensa’

Gangbangin’ dentro ‘na Macan nella tua città

Sono Buggin Out che strilla ammanettato dentro ‘na volante

Voi lo fate per il clout, noi per il vecchio contante

Non chiamà cantante questo MC, non lo è affatto

Fai il saluto militare quando me vedi strafatto

Rispetto solo chi reppa il vero, no bullshit

Figli di puttana trovateve ‘n lavoro serio

Doppio NN triplo 6 nel pentagramma

Let’s get ready