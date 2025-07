Red Bull 64 Bars: Noyz Narcos prod. Sine

"Ripartiamo da zero / Serviva davvero /64 colpi / ratatata" Le rime qui sono proiettili calibro 9 sparati da un maestro del freestyle e della narrazione di una vita criminale. La base di Sine ovviamente sostiene e fomenta le barre, con un basso distorto sinuoso e pericoloso come il movimento di un cobra davanti al flauto dell'incantatore di serpenti.

"Ripartiamo da zero / Serviva davvero /64 colpi / ratatata" Le rime qui sono proiettili calibro 9 sparati da un maestro del freestyle e della narrazione di una vita criminale. La base di Sine ovviamente sostiene e fomenta le barre, con un basso distorto sinuoso e pericoloso come il movimento di un cobra davanti al flauto dell'incantatore di serpenti.