Red Bull 64 Bars: Rhove prod. Madfingerz

«Con questo Red Bull 64 Bars volevo mostrare un mio lato musicale che in molti non hanno visto, quello delle barre. Sono cresciuto con questa roba e volevo mettermi in gioco, dimostrando di saper rappare» ci ha raccontato Samuel (il suo vero nome) dopo aver registrato la traccia. Bisogna dire che è riuscito nel suo intento: alla fine, è come se il vero valore di un rapper si dimostri davanti al microfono del Red Bull 64 Bars. È lì che le tue skills vengono messe a nudo, senza artifici o escamotage. Uno sfoggio di pura tecnica , che ci prepara all'uscita del suo primo album, Popolari , il 29 marzo per Emi/Universal.

