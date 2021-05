Red Bull 64 Bars: Rkomi prod. Junior K

dopo no, non ricordo

dopo no, non ricordo

dopo no, non ricordo

in due ma non lo afferri

in due ma non lo afferri

in due ma non lo afferri

non so perché agitarsi

non so perché agitarsi

non so perché agitarsi

so che le poesie non sanno di essere

so che le poesie non sanno di essere

so che le poesie non sanno di essere

non ho le ossa né i farmaci per resistere

non ho le ossa né i farmaci per resistere

non ho le ossa né i farmaci per resistere