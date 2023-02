Red Bull 64 Bars: Rose Villain prod. Miles

Una volta Marracash ha detto che il Red Bull 64 Bars è «uno sfoggio di muscoli all’ennesima potenza». Allora pare che Rose Villain e Miles abbiano preso alla lettera la definizione: il loro nuovo episodio del Red Bull 64 Bars è un concentrato di tecnica, potenza e adrenalina. Non a caso s'intitola Iron Maiden . Lo abbiamo appena caricato su Red Bull Droppa , il canale YouTube dove trovi tutte le migliori cose musicali che facciamo.

"Io sono Money-cash Bellucci / tu sei Vincent Cassetto / 140 il mio I.Q. / e non capirò mai il tuo successo": è come se Rose si sia data una bella sgranchita alle rime dopo un evento così formalmente intenso, importante come l'uscita del suo primo album, Radio Gotham . Qui, davanti al microfono di Red Bull, ha scatenato la bestia in sé, senza pensare alle strutture delle canzoni, l'appetibilità dei ritornelli e tutte le logiche che giustamente stanno dietro a un disco pop.

Avremo sicuramente l'occasione di analizzare meglio il testo di questo nuovo Red Bull 64 Bars nelle prossime settimane. Ma già ora a un primo ascolto è abbastanza chiaro che si tratta di materiale esplosivo, 64 barre che possono tranquillamente entrare negli annali di questo format 100% figlio di Red Bull (diffidate dalle imitazioni).

Miles © Gabriele Seghizzi

Comunque il merito è per il 50% di Miles , produttore romano militante nella Machete , che stavolta ha cucito addosso a Rose un beat tanto folle quanto geniale. In due minuti e mezzo di freestyle la base attraversa con disinvoltura una miriade di generi, dalla drill alla Jersey club, dalla jungle all'hardcore, fino a un'oscura EBM da club. Lo stesso mix di generi frenetico che Miles (un tempo conosciuto come Young Miles) molto spesso si diverte a suonare in giro per i club, col titolo di DJ .

Testo Red Bull 64 Bars: Rose Villain - Iron Maiden prod. Miles

miles

facciamogli vedere come si fa

Nel back della Rolls sembriamo rockstars

Io e le mie bad bitches arriviamo al club

il mio parfum è come il crack, ti manda in rehab

It’s pussy o’ clock, Iron Maiden, siamo troppo hard

un po’ Da Baby un po’ Emrata

Tu fai i selfie con il balaclava

Però il ferro è fake, l’auto noleggiata

Stai troppo su Fifa ti sgrida la tata

e non parli piu, sei tutto duro ma non sotto ai boxer

non dormi e non fotti più, per tirarlo su ci vorrebbe harry potter

dai non te la prendere baby

tranquillo che arriva l’estate

Almeno non devi rappare

magari hai imparato a cantare

sto su uno yacht a mangiare cuore di rapper come Dahmer

hey vuole il feat

per fare un po’ di ka ching

Justin B

ogni pezzo che tocco è una hit

tu ogni pezzo che tocchi è una shit

Ancora sta cazzo di lean?!

(Ancora sta cazzo di lean)

No, non è la West Coast, per me hai sbagliato anche il dress code

Abbini gucci heron preston a quella faccia da fesso

io sono Money-cash Bellucci tu sei Vincent Cassetto

140 il mio I.Q. e non capirò mai il tuo successo

Lo so che è uno shock sentire una signorina che fa sta roba meglio di voi

L’ascolto di questo 64 bars è sconsigliato a tutti i rapper insicuri

Dai Miles

Lets fuck this shit up!!!

ali nel catrame

sono un angelo infame

ho i denti e il pane e non vuol dire che mi manchi la fame

ma tu no

fai le song

per tik tok

ma sei un flop

yeah

ti fanno clap io ho le mani in tasca

mi fai sboccare come l’ayhuasca

rose mcgregor, RapMA

Why so sad Kurt cobain?

è villain non villain

la più hot del game

se qualcosa non è chiaro fai replay

orecchie non sentono cuori non dolgono

Ma la tua tipa mi chiama nel sonno

Si lei dice “Rose” e passa la mano sul corpo

Si Ascolta il mio disco che è meglio di un porno

Uh mi stai cercando guarda sopra al Duomo

Vi sto giudicando sono tutta d’oro