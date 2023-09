"Lo so che è uno shock sentire una signorina che fa sta roba meglio di voi" riassume alla perfezione ciò che è successo nel Red Bull 64 Bars firmato da Rose Villain e prodotto da Miles .

È solo un piccolo assaggio di ciò che la rapper milanese e il produttore della Machete stanno preparando per il Red Bull 64 Bars Live . Il prossimo 7 ottobre 2023 , replichiamo il delirio dell'anno scorso a Scampia. Stavolta, sul palco si alterneranno in un continuo freestyle proprio Rose Villain, Lazza, Noyz Narcos, Salmo e Geolier . E il buon Miles dirigerà le basse frequenze dalla consolle. I biglietti sono praticamente finiti ( controlla qui se ce ne sono ancora ), ma l'intero show sarà in diretta streaming sul nostro canale YouTube, Red Bull Droppa .

Tornando a noi: un freestyle così devastante come quello di Rose non poteva che prendere il nome di Iron Maiden. A questo punto, vale la pena analizzare insieme le barre, i virtuosismi lessicali e anche i doppi significati che vi si nascondono dietro. Prendi già solo il titolo: si riferisce alla band heavy metal, chiaro, ma traducendolo in italiano diventa "la fanciulla di ferro". Una definizione che Rose si è data e che noi personalmente condividiamo.

It’s pussy o’ clock, Iron Maiden, siamo troppo hard / un po’ Da Baby un po’ Emrata / Tu fai i selfie con il balaclava / Però il ferro è fake, l’auto noleggiata / Stai troppo su Fifa ti sgrida la tata

Un Red Bull 64 Bars da manuale è quello che va dritto al dunque. E così fa Rose, appena dopo che la voce inequivocabile di Taxi B mette la firma sul beat con il classico "Ragaaa ma quello è Young Miles". La doppia natura di femme fatale (Emily Ratajkowski) e di gangster (Da Baby) è un po' il perno attorno a cui ruotano le immagini di Rose. Affascinante sì, ma anche pericolosa. E che non le manda di certo a dire. Anzi.

dai non te la prendere baby / tranquillo che arriva l’estate / Almeno non devi rappare / magari hai imparato a cantare / sto su uno yacht a mangiare cuore di rapper come Dahmer

E quando pensi che Rose sia caduta nella trappola delle rime all'infinito, proprio lì ti rendi conto che nella trappola ci sei finito tu. Quella di Jeffrey Dahmer e dei serial killer è una citazione che aggiunge tinte noir a un personaggio già di per sé tutt'altro che stile Barbie. Semmai, più Batman, come suggerisce il nome del primo album, Radio Gotham. «Sono sempre stata attratta dal thriller, dai registi come Fincher, Nolan, Tarantino» ha raccontato in passato. «Forse è per questo che sono attratta dal dark e dal macabro. Adesso ho trovato la chiave per unire questa mia passione con la musica.»

hey vuole il feat / per fare un po’ di ka ching / Justin B / ogni pezzo che tocco è una hit / tu ogni pezzo che tocchi è una shit

Il rap italiano ormai è un 50/50 di parole inglesi o quasi. Se però c'è qualcuno che ha effettivamente il diritto di farne uso abbondante è una persona che negli USA ci ha studiato, ci ha formato la prima band (The Villains) e ci ha anche incontrato quello che oggi è suo marito, il produttore napoletano Sixpm. Per cui, ecco, quando più in là nel freestyle dirà "è vìllen non villéin", possiamo fidarci della sua pronuncia corretta.

Abbini gucci heron preston a quella faccia da fesso / io sono Money-cash Bellucci tu sei Vincent Cassetto

Questa per quanto mi riguarda non solo sale sul gradino più alto di questo freestyle, ma entra anche di diritto divino nell'empireo delle punchline della storia del Red Bull 64 Bars. Colta, ingegnosa ma allo stesso tempo iper-comica, affilata come una katana ma anche stondata e grezza come una mazza da baseball. Geniale.

ali nel catrame / sono un angelo infame / ho i denti e il pane e non vuol dire che mi manchi la fame

Da qui, dopo mille variazioni su un tema prevalentemente Jersey Club, Miles stravolge radicalmente il beat con una cassa techno molto oscura, minacciosissima. Rose si sbizzarrisce e lo fa con tutta la sincerità del mondo: non serve provenire da una condizione disagiata per avere "fame" o ambizione nella vita.

Ma la tua tipa mi chiama nel sonno / Sì lei dice “Rose” e passa la mano sul corpo / Si Ascolta il mio disco che è meglio di un porno / Uh mi stai cercando guarda sopra al Duomo / Vi sto giudicando sono tutta d’oro

La nostra chiude in grande stile mescolando immagini decisamente profane e peccaminose a quelle più sacre possibili. Come a sottolineare ancora una volta che Rose Villain - per prendere in prestito una famosa battuta di un film di Verdone - "po esse fero e po esse piuma", a seconda di come si sveglia.