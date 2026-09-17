Red Bull 64 Bars: SAYF prod. DIBLA e JIZ

il rapper ligure non solo è tornato davanti ai nostri microfoni per registrare un freestyle (anche se la prima volta era un Red Bull 60 Seconds), ma lo ha fatto anche con un brano che ti fa venire voglia di fare i

Su una base scandita da battiti di mani e fiati dal sabor latino , il nostro ragazzo coi "capelli di Bobbe Malle" si destreggia fra le rime e le citazioni fibresche ("Io manco fumo più, ho smesso (bugiardo!") con un gioco di dribbling e acrobazie linguistiche. L'effetto è voluto, non a caso questo TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars) prodotto da DIBLA E JIZ finirà dritto dritto nella colonna sonora di EA SPORTS FC™ 27 . Così uno se lo potrà blastare dal TV mentre sfiderà gente col controller in mano. Pas mal.