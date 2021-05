Red Bull 64 Bars: Sina prod. Pherro

10 tracce inedite, il meglio della scena rap italiana: è arrivato il primo album di Red Bull 64 Bars, l'iconico format che nasce dall'incontro di un rapper e un producer con lo scopo di creare insieme 64 barre di fuoco. Fuori ora su redbull.com e su tutte le piattaforme digitali per Island Records.

tipo una scopata in più

ho amici per i quali do il sangue

ma giuro non posso

i nomi non li faccio

non dico le bullshit

te non hai mai visto un unicorno vero

non ho mai visto neve, sono nato ad Alghero

tu non hai mai fatto nada

e mentirei se ti dicessi l’ho fatto solo per gli altri

quanto costa andare fuori per rappresentarvi

a letto urliamo per sentirci vivi, liberi e distratti

mami ho il fuoco in tasca perfa, non lo spegnere

non mi scopo tipe che c’hanno un profilo Pinterest

e Milano insegna, non può sempre piovere

