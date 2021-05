Red Bull 64 Bars, The Album: la tracklist completa

L’altro volto di Ernia: tira fuori tutto il suo sarcasmo, abbandona per l’occasione ogni oncia di romanticismo e scannerizza, in sessantaquattro barre, tutti i luoghi comuni più scontati e “fake” del rap italiano contemporaneo. Greg Willen, sempre più consapevole delle sue qualità, tira fuori dal canto suo una produzione di una maturità da veterano ma dalla freschezza di chi, come lui, nell’arco di solo un paio d’anni è riuscito subito a diventare un nome fortissimo della scena, a partire dalle orbite disegnate col collettivo FSK Satellite.

Generazioni che si incontrano e danno lezione, per una città – Napoli – che ha sempre dato un contributo incredibile per forza, stile, cazzimma e originalità al rap italiano. Qui la leggenda Luchè fa un passo indietro e si mette alla produzione, lasciando il microfono al leone emergente – ma in poco tempo già nome affermatissimo con milioni e milioni di stream in carniere – Geolier.

“Red Bull ne ha chieste 64 / Rappo veloce, ne faccio 128”: Gemitaiz incendia semplicemente il microfono con la sua tecnica strepitosa e un rap tesissimo, dalle metriche serrate – più qualche improvvisa apertura. Carl Brave stende per lui un tappeto sonoro che trasforma tutto in una specie di stornello romano da nuovo millennio, in chiave perfettamente urban. Equilibri inediti, equilibri che sanno di iper-presente.

Blanco, classe 2003; Drast, classe 2001. Giovanissimi. Sembra quasi impossibile: perché “Dio perdonami” è una traccia disegnata davvero con una maturità da veterani. Ma Blanco è sulla bocca di tutti già da almeno un anno (subito milioni di stream per le sue prime tracce, e l’invito di Mace a partecipare a “La canzone nostra” che lui trasforma subito in una hit), e anche Drast in poco tempo è diventato uno di quei nomi immancabili nelle liste di chi conosce la musica delle nuove generazioni, quella che incrocia indie, rap, cantautorato e inquietanti profondità metropolitane.

Personalità da vendere, per Beba. Sono ancora poche, troppo poche le mcees al microfono, nel rap game. Ma questo non è certo un problema per la rapper torinese classe 1994, non è certo qualcosa che la riguardi. Tecnica e piglio sicuro (“Io sono me stessa e la mia voce sarà tutto”), sbanca “Wimbledon” avvolta nei suoni di Dat Boi Dee – altro scintillante astro nascente della scena napoletana, producer di fiducia di tutta la nuova generazione all’ombra del Vesuvio.

Un flow sordido e calibratissimo al tempo stesso: Pyrex, in libera uscita dalla Dark Polo Gang, “rapisce” una creatura sonora sinuosa ed inquietante musicalmente affidata a un nome che, a prima vista, non ci si aspetterebbe. Storico co-fondatore dei Linea 77, quasi trent’anni di carriera, Dade è infatti capace di passare senza soluzione di continuità – e incidendo sempre nel profondo – dall’hardcore all’indie passando per la trap e il rap con meno compromessi. La simbiosi fra i due è totale. A dimostrazione di come la musica e la strada non siano una questione di generi e scene, ma di attitudine.

