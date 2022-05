Alla scoperta dei finalisti italiani del Red Bull Basement 2021

sono stati i voti della giuria e il supporto ottenuto dal team sul sito ufficiale dell’evento. I due studenti di ingegneria dell’Università di Catania, in grado di aggiudicarsi l’ingresso alla fase finale della competizione in programma a Istanbul, hanno sviluppato un progetto che prende le mosse da una intermediazione tra produttori agricoli del comparto agroalimentare e altri rami dell’industria: queste ultime, nell’idea che è alla base di BrokerGreen, entrerebbero in contatto con le prime per acquistare eventuali scarti di produzione, andando così a riutilizzare materiali che altrimenti verrebbero sprecati e non più valorizzati.

A decretare la vittoria del progetto BrokerGreen, ideato da Alessandro Rizzo e Vito Ragaglia, sono stati i voti della giuria e il supporto ottenuto dal team sul sito ufficiale dell’evento. I due studenti di ingegneria dell’Università di Catania, in grado di aggiudicarsi l’ingresso alla fase finale della competizione in programma a Istanbul, hanno sviluppato un progetto che prende le mosse da una intermediazione tra produttori agricoli del comparto agroalimentare e altri rami dell’industria: queste ultime, nell’idea che è alla base di BrokerGreen, entrerebbero in contatto con le prime per acquistare eventuali scarti di produzione, andando così a riutilizzare materiali che altrimenti verrebbero sprecati e non più valorizzati.

