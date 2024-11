Red Bull Basement 2024: in Italia vince “BatterIT”

Sono stati oltre 4.000 i team italiani che hanno risposto all'invito fatto da Red Bull Basement. Innovatori e imprenditori emergenti di tutto il Paese hanno presentato idee e soluzioni di nuova generazione e, dopo aver esaminato tutte le proposte, la giuria nazionale ha selezionato l’idea vincente: è “BatterIT” presentata da Andrea Berti e Andrea Miotto, entrambi ventiseienni originari di Montebelluna (TV). Andrea Berti, dopo la laurea Triennale e Magistrale in Fisica, è attualmente dottorando in Nanotecnologie all’Università degli studi di Trieste, mentre Andrea Miotto lavora in Ferrari nel settore Marketing e Finanza dopo una laurea Triennale in Economia all’Università degli Studi di Padova, un MBA alla Quincy University (USA) e una laurea Magistrale in Marketing Management alla Bocconi.

Sarà dunque un team veneto a rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale del Red Bull Basement a Tokyo il prossimo dicembre, in un prestigioso evento in cui verrà deciso il vincitore assoluto per il 2024. A questo proposito, Andrea Berti e Andrea Miotto dichiarano: “Non vediamo l’ora di condividere la nostra idea su un palcoscenico così importante.”

Le numerosissime idee presentate in Italia nell'edizione 2024 di Red Bull Basement sono accomunate da un forte impegno verso la sostenibilità, la connessione culturale e l’innovazione sociale, sfruttando le nuove tecnologie per migliorare diversi aspetti della vita quotidiana.

Nonostante l’alta qualità delle proposte finaliste, che ha reso la scelta davvero impegnativa, alla fine la giuria è stata concorde nell’assegnare la vittoria a “BatterIT”: la proposta di una batteria innovativa, con ridotta dipendenza da materiali rari per rendere più sostenibile la mobilità elettrica. ”Puntiamo a concretizzare la nostra idea di utilizzare il sale per le batterie per contribuire a rendere il settore dei trasporti più sostenibile” questo l’obiettivo di Andrea Berti e Andrea Miotto.

Dal successo di Red Bull Basement emerge una visione condivisa di progresso responsabile e connesso, in cui innovazione e umanità si intrecciano per creare un impatto positivo e inclusivo nella società.

Gli innovatori di oggi sono guidati da ambizioni imprenditoriali e dal desiderio di avere un impatto reale. I partecipanti, con idee uniche, utilizzano Red Bull Basement per aprirsi a opportunità di crescita personale, dal networking, alla collaborazione e al mentoring, con l’obiettivo di innovare e stravolgere lo status quo con l'aiuto delle tecnologie più recenti. Nell'edizione 2024 di Red Bull Basement, una nuova ondata di innovatori ha ridefinito ulteriormente l'imprenditorialità, sfruttando l'intelligenza artificiale per creare un business plan, dare priorità alle aree di crescita e realizzare idee all'avanguardia.

In Italia le migliori idee selezionate sono state valutate da una giuria di esperti che comprendeva:

Riccardo Breccia: Designer del prodotto fisico e digitale, che racconta online, in modo semplice e divertente, le scelte progettuali dei grandi brand cercando di spiegare e talvolta rivisitare alcuni design attraverso il suo canale YouTube ed il podcast CaffèDesign;

Bikeflip: Marketplace europeo per biciclette usate e ricondizionate, co-fondato da Fabio Wibmer, atleta di mountain bike, e Andrea Maranelli, ex campione italiano di MTB e CEO di Bikeflip;

Triplesense Reply: Agenzia creativa e di design digitale, con Francesco Milanesio, Executive Creative Director, accompagnato da esperti di Design Thinking e AI;

Marco Bocciolone: Presidente del PoliHub, Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano;

Alessia Cruciani: scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, specializzata in temi di innovazione e tecnologia.

Nelle prossime settimane avrà il via la fase di sviluppo, che sarà cruciale per tutti i finalisti internazionali. Infatti, da adesso e fino alla partenza per Tokyo, i team vincitori avranno il supporto dei mentori selezionati all’interno della giuria nazionale e della tecnologia AI per dettagliare il loro business plan e fare evolvere le loro idee, fino a creare una start-up aziendale.

Il Red Bull Basement di quest’anno culminerà nella Finale Mondiale di Tokyo, in programma dal 2 al 5 dicembre: un incontro stimolante e collaborativo in cui i team di tutto il mondo daranno vita alle loro idee, presentandole ad una giuria di prestigiosi giudici internazionali. Il miglior team del 2024 vincerà un'esperienza di tre settimane nella Silicon Valley, completamente pagata, e comprenderà mentorship personalizzata da parte di Plug and Play Venture Capitalist e opportunità di entrare in contatto con i migliori leader del settore.

"Siamo molto entusiasti di collaborare con Red Bull Basement a questa iniziativa globale, che consente ai più giovani di superare i confini dell'innovazione. Non vediamo l'ora di vedere le tecnologie e le idee rivoluzionarie di Red Bull Basement e di supportare il vincitore globale nel connettersi con gli stakeholder internazionali per opportunità di investimento e crescita" ha affermato Jamie Lipman, responsabile delle partnership aziendali presso Plug & Play Venture Capitalist.

La giuria globale che determinerà l'idea vincitrice per il 2024 include Hans Yang, Head of Microsoft For Startups, Letizia Royo-Villanova, investitore early stage di Plug and Play e il creatore digitale e leader del programma di mentorship Jun Yuh.

Red Bull Basement sta collaborando con Microsoft e AMD per questa edizione 2024, concentrandosi fortemente sulle tecnologie di intelligenza artificiale per offrire la migliore esperienza possibile. Il chatbot Red Bull Basement, basato su Microsoft, utilizza il servizio Azure OpenAI che include acceleratori AMD Instinct™ e processori AMD EPYC™ come parte della sua infrastruttura hardware, per assistere i team nello sviluppo di idee e nella creazione di business plan. Questi componenti sono parte integrante della capacità del servizio di gestire in modo efficiente carichi di lavoro complessi di intelligenza artificiale. Inoltre, i vincitori nazionali riceveranno un laptop abilitato all'intelligenza artificiale con la più recente tecnologia di processore AI AMD Ryzen™ per utilizzare le tecnologie AI di Microsoft durante la fondamentale fase di sviluppo mentre si preparano per la Finale Mondiale di dicembre a Tokyo, in Giappone.

Il countdown per la finale mondiale è iniziato e il team veneto autore di “BatterIT” è pronto a portare alta la bandiera italiana in Giappone. E se è vero che le idee hanno il potere di cambiare il mondo, il Red Bull Basement è il miglior modo per iniziare questa rivoluzione innovativa.