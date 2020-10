Red Bull Basement: Ecco qualche spunto interessante per i vostri progetti

Il problema che vorrei sottoporvi l'ho vissuto in prima persona e credo di non essere l'unico. Nella mia carriera universitaria nonostante io sia un ragazzo piuttosto socievole e con un gruppo di amici legati all'università e non, mi sono ritrovato per periodi piuttosto lunghi a vivere situazioni di solitudine dovuti allo studio. Questo è legato sicuramente a vari fattori, quali: inclinazione personale, aule e biblioteche sempre piene compagni di corso lontani. Vorrei proporre una soluzione a questa situazione e cioè creare un modo (una piattaforma) che permetta di aggregare persone in base all'esame o argomento di studio e trattarlo come un vero progetto, lavorando per obbiettivi, in modo che si arrivi all'esame preparati ma studiando in compagnia.

Sono uno studente e fino allo scorso anno praticavo canottaggio a livello agonistico, faticavo molto a stare al passo con le materie e spesso non riuscivo. Vorrei segnalarvi il mancato stimolo e aiuto da parte delle Università per tutti gli studenti/atleti che la frequentino. Con l’arrivo del virus le lezioni si sono trasferite on-line, però non c’è un database che conservi tutte le lezioni svolte dai prof on demand, e quindi uno studente che per vari motivi non si può presentare a lezione è costretto a chiedere ai compagni e copiare dai suoi appunti, e ovviamente non è la stessa cosa che ascoltare la lezione da sè.

