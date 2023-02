Compra i tuoi biglietti per la World Final del Red Bull BC One 2023!

I biglietti saranno in vendita a partire dal 9 febbraio: acquistali su www.redbullbcone.com

Il palcoscenico, questa volta, sarà l'iconico Stadio Roland-Garros. Il circolo tennis più famoso dell'intera Francia farà da scenario a uno degli eventi di breakdance più grandi del mondo, dove i migliori b-boys e le migliori b-girls provenienti dai Paesi più disparati si daranno battaglia nel tentativo di conquistare l'ambito titolo di Campioni del Mondo del Red Bull BC One.

Sarà quindi Parigi, per la terza volta nella storia della competizione, a ospitare la World Final del Red Bull BC One. La prima volta è stata nel 2008, quando il B-Boy sudcoreano Wing ha avuto la meglio - al termine di una finale epica - sul giapponese Taisuke; la seconda volta, invece, è stata nel 2014, quando l'olandese Menno ha sconfitto lo stesso Taisuke conquistando così il primo dei suoi tre titoli Red Bull BC One.

Paris ospiterà la World Final del Red Bull BC One 2023 © Little Shao

La Red Bull BC One World Final è una indimenticabile competizione uno contro uno di breakdance iniziata nel 2004. Da quel dì l'evento si è tenuto per 19 volte, spostandosi di anno in anno da una metropoli all'altra.

La World Final mette alla prova i migliori 16 b-boys e le migliori 16 b-girls del mondo: dopo avere faticato per superare gli eventi di qualificazione o per assicurarsi una wildcard, tutti loro sono pronti a dare il massimo per assicurarsi la cintura di campione del Red Bull BC One. I breakers danno fondo a tutto il loro talento durante le appassionanti sfide 1 VS 1, mostrando il loro repertorio fatto di powemoves, passi toprock, giochi di gambe, freeze, trick e molto altro. A dare ritmo al tutto provvederanno alcuni tra i più famosi DJ della scena breaking e hip-hop, con l'evento che sarà messo a disposizione - tramite diretta streaming - degli appassionati di tutto il mondo.

La Red Bull BC One World Final 2022 ha fatto ritorno nel luogo di nascita della cultura hip-hop: New York City, negli Stati Uniti d'America. L'olandese B-Girl India ha centrato il suo primo titolo diventando così la b-girl più giovane di sempre a conquistare il trono, mentre il B-Boy americano Victor ha vinto il suo secondo titolo spinto dall'entusiasmo del pubblico di casa. Con la World Final 2023 pronta ad andare in scena in quel di Parigi, nel corso dell'anno che segnerà il 50° anniversario dell'hip-hop, non ci sono dubbi che ci troveremo di fronte a un altro evento destinato a rimanere nella storia.

Lo Stadio Roland-Garros sarà in un'arena per l'elite della breakdance © Ghostographic

Ogni anno, molti Paesi organizzano eventi di qualificazione chiamati Red Bull BC One Cyphers. A essi partecipano migliaia di breaker, pronti a dare il massimo per laurearsi campioni del proprio Stato e guadagnarsi così l'accesso al Last Chance Cypher. Quest'ultimo è l'evento in cui tutti i campioni dei vari Cypher si danno battaglia, cercando di assicurarsi uno dei posti rimasti liberi nelle top 16 di b-boys e b-girls che prenderanno parte alla World Final.

Con oltre 90 eventi in programma nei più svariati Paesi del mondo, la stagione del Red Bull BC One Cypher è una parte emozionante del percorso che conduce fino alla Red Bull BC One World Final.

Come da tradizione, il Red Bull BC One Camp si terrà a Parigi nei giorni che precederanno la World Final. Astri nascenti della breakdance e vere e proprie leggende della disciplina si incontreranno per workshop, lezioni e sfide di allenamento.

Breakers from all around the world will bring their supreme skills to Paris © Little Shao

Alcuni momenti del Red Bull BC One Camp saranno trasmessi in streaming su Red Bull TV, oltre a essere diffusi sui canali social di Red Bull BC One.

Coloro che fossero interessati ad assistere dal vivo alla Red Bull BC One World Final 2023 a Parigi potranno acquistare i biglietti a partire da giovedì 9 febbraio 2023. Gli appassionati, inoltre, potranno rimanere sempre informati sui nomi sia dei vincitori degli eventi Cypher sia dei breaker scelti come wildcard della World Final seguendo la stagione del Red Bull BC One 2023 su www.redbullbcone.com .

