Torna il Red Bull BC One Cypher Italy con l'edizione 2021

è considerato da tutti come il “Mondiale” di questa disciplina: una categoria di ballo nata all’inizio degli anni ’70 come danza di strada. Originaria dei quartieri afro e latino-americani del Bronx (New York, USA) diventò una vera e propria disciplina quando i breaker iniziarono ad esibirsi con degli assoli di danza mostrando complesse e difficili evoluzioni a terra.

Il Breaking non è solo ballo, è cultura, passione, dedizione, adrenalina e creatività. Red Bull BC One è considerato da tutti come il “Mondiale” di questa disciplina: una categoria di ballo nata all’inizio degli anni ’70 come danza di strada. Originaria dei quartieri afro e latino-americani del Bronx (New York, USA) diventò una vera e propria disciplina quando i breaker iniziarono ad esibirsi con degli assoli di danza mostrando complesse e difficili evoluzioni a terra.

Il Breaking non è solo ballo, è cultura, passione, dedizione, adrenalina e creatività. Red Bull BC One è considerato da tutti come il “Mondiale” di questa disciplina: una categoria di ballo nata all’inizio degli anni ’70 come danza di strada. Originaria dei quartieri afro e latino-americani del Bronx (New York, USA) diventò una vera e propria disciplina quando i breaker iniziarono ad esibirsi con degli assoli di danza mostrando complesse e difficili evoluzioni a terra.

Dal 2001, il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per B-Boy e B-Girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine di ogni continente si sfidano per contendersi la chance di partecipare alla finale mondiale che li vedrà protagonisti di un vero e proprio show, dove verrà deciso il campione Mondiale di questa disciplina.

Dal 2001, il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per B-Boy e B-Girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine di ogni continente si sfidano per contendersi la chance di partecipare alla finale mondiale che li vedrà protagonisti di un vero e proprio show, dove verrà deciso il campione Mondiale di questa disciplina.

Dal 2001, il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per B-Boy e B-Girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine di ogni continente si sfidano per contendersi la chance di partecipare alla finale mondiale che li vedrà protagonisti di un vero e proprio show, dove verrà deciso il campione Mondiale di questa disciplina.

Per poter aggiudicarsi la finale però, Red Bull BC One prevede che i migliori B-Boy e B-Girl si sfidino prima in Cypher nazionali: competizioni ad eliminazione diretta 1vs1 che serviranno a conquistare l’accesso per la tanto attesa

, prevista per mercoledì 5 maggio in live streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook ufficiali del Red Bull BC One a partire dalle 21:15, accoglierà i migliori talenti italiani del Breaking, che si sfideranno a colpi di power moves, freeze e footwork in questa imperdibile diretta nazionale per avere la possibilità di rappresentare il nostro Paese alla 18esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, che verrà ospitata a Gdańsk, in Polonia, il 5 e 6 novembre 2021. Un programma di due giorni unico nel suo genere, dopo oltre 60 eventi di qualificazione ospitati in tutto il mondo, i campioni nazionali combatteranno contro i migliori del breaking per arrivare al World Stage.