B-Boy Amaro e B-Girl Agne conquistano il Red Bull BC One Cypher Italy 2023

, sono arrivato in finale ad un passo dalla vittoria” - ha dichiarato B-Boy Amaro, romano classe 1998 e membro della Crew Lottaboyz - “Quest’anno ho affrontato le sfide più sicuro, non temevo nessuno e sono riuscito finalmente a dominare il floor. L’atmosfera tra noi b-boy e b-girl è sempre fantastica: guerrieri in battle, ma amici che si divertono appena finisce la sfida. Si ha modo di mettersi a confronto con un altissimo livello, in un contesto importante e molto sfidante. Andare alla finale mondiale di Parigi è un onore, potrò rappresentare la mia crew, mostrare da dove vengo e quello che sono su un palco e un pubblico internazionale, facendo quello che più amo fare al mondo… breaking!”.

. Agne, toscana classe 2003, è riuscita in un’impresa tutt’altro che facile: vincere il Red Bull BC One Cypher Italy alla prima partecipazione. “Questa vittoria significa davvero tanto per me. Il breaking mi ha permesso di uscire da un periodo difficile vissuto durante la pandemia” - ha dichiarato la B-Girl Agne - È stato una vera ancora di salvezza che mi ha sbloccata! Pensare che fino all’anno scorso guardavo con i miei genitori il Red Bull BC One sul divano e ora essere qua e aver vinto contro B-Girl Alessandrina, è pazzesco. La mia passione è vivere ballando sul floor e stasera sono riuscita a dare il massimo e dimostrare che i sogni possono diventare realtà!”.