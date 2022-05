Il Red Bull BC One Italy Cypher 2022 è stato un vero successo

Nata nel corso degli anni ’70 nel Bronx, il breaking è una danza che negli ultimi decenni ha avuto un’enorme diffusione, tale da trasformarla in una vera e propria cultura e forma d’arte nei tempi più recenti. Ad analizzare le performance dei 24 breaker è stata la giuria composta da Danilo, San Andrea e Roxrite: i tre, volti di spicco della scena del breaking nazionale e internazionale, dopo avere valutato le performance di tutti i breaker al termine di spettacolari battle 1 VS 1 a eliminazione diretta hanno provveduto a selezionare il b-boy e la b-girl campioni nazionali di questa edizione. A rendere ancora più indimenticabile la serata hanno provveduto Ensi, noto rapper torinese che ha a più riprese alimentato l’entusiasmo del pubblico nel corso dell’evento, e Riky Rock, b-boy e hip hop dancer.

