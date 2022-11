La Red Bull BC One World Final 2022 incorona i nuovi campioni del breaking

Un ritorno alle origini: questo è stata la Red Bull BC One World Final 2022 . Andato in scena a New York City, nel luogo che ha visto nascere e affermarsi il breaking e e l’hip-hop, l’evento che ha incoronato i nuovi Campioni del Mondo dopo ben 60 round di qualificazioni disputatisi in 30 differenti Paesi è stato un successo assoluto.

A trionfare, dopo una serie interminabile di duelli che hanno messo di fronte i migliori breaker del mondo, sono stati la B-Girl olandese India e il B-Boy statunitense Victor. I due, davanti al folto pubblico che ha potuto seguire l’evento tanto in presenza quanto in diretta streaming, sono riusciti ad avere la meglio sui loro avversari al termine di sfide di altissimo livello.

Alla Red Bull BC One World Finale 2022 hanno preso parte i migliori 16 b-boy e le migliori 16 b-girl del mondo, per un parterre di partecipanti composto da campioni nazionali di ciascun Paese e da wildcard di livello mondiale. A giudicare le esibizioni dei breaker sono state invece vere e proprie leggende della disciplina: la giuria, composta da Ayumi, FaBGirl, Kid Glyde, Jey e Sick, ha avuto il suo bel daffare per decidere chi dovessero essere il nuovo Re e la nuova Regina del breaking mondiale.

Il B-Boy statunitense Victor © Little Shao

Tra gli uomini, il B-Boy statunitense Victor è riuscito ad avere la meglio in finale sul B-Boy Lee. Il ventottenne, originario della Florida, è al suo secondo sigillo personale nella Red Bull BC One World Final: Victor, con il successo ottenuto quest’anno, ha infatti bissato la vittoria centrata già nel 2015. “Mi sembra un sogno, non riesco a credere di avere vinto di nuovo ” - ha dichiarato - “Volevo dimostrate a me stesso di essere ancora in grado di riuscirci”.

La B-Girl olandese India © Carlo Cruz

Nella competizione femminile, invece, a trionfare è stata la B-Girl olandese India, in grado di conquistare il titolo ad appena 16 anni. “Ho dovuto lottare contro la campionessa in carica” - ha detto la giovane b-girl, che nella finale se l’è dovuta vedere con quella Logistx che aveva vinto la Red Bull BC One World Final 2021 - “Non è stato facile, ma ho fatto del mio meglio e sono davvero felice di averlo fatto con lei”.

La B-Girl italiana Alessandrina © Dean Treml

Per la prima volta nella storia, inoltre, alla Red Bull BC One World Final hanno partecipato anche due atlete italiane. A portare in alto i nostri colori sono state Antilai Sandrini - alias B-Girl Anti, livornese classe 1997 - e Alessandra Chillemi, aka B-Girl Alessandrina, messinese nata nel 1999. Anti ha ottenuto la sua prima vittoria nazionale nel 2021, e questo successo le ha letteralmente cambiato la vita: ora membro della crew Rocking Sample, è stata confermata per la Red Bull BC One World Final grazie alla sua enorme passione, alla sua creatività e alla sua abilità di altissimo livello. Alessandrina invece, cresciuta nella crew Marittimafunk da quando aveva soli 6 anni, ha vinto il Red Bull BC One Italy Cypher nel 2019, sbaragliando tutte le avversarie nel Last Chance Cypher del 2022 e aggiudicandosi così un posto nella finale di quest’anno.

La B-Girl italiana Anti © Little Shao

A fare da cornice a questo evento indimenticabile, come accennato già prima, è stata la culla del breaking e dell’hip-hop. La competizione è infatti tornata a New York City per la prima volta dal 2009, con le varie battle che sono state studiate dalle leggende della Grande Mela Grandmaster Caz e Rakim, artisti di punta del movimento hip-hop nato nel Bronx. I fan, inoltre, hanno potuto assistere sia alle performance del duo hip-hop del Queens Black Sheep sia della spettacolare crew di ballerini Jabbawockeez, che hanno provveduto a rendere ancora più iconico un evento di cui siamo sicuri si parlerà parecchio per molti, moltissimi mesi a venire.

