Red Bull Bora Challenge: Cozzolino e Dunkerbeck sfidano il vento

Sfidare record, velocità, limiti, è un qualcosa che gli atleti ambiscono a fare per gran parte della loro vita, allenandosi e lavorando con tenacia per centrare ogni obiettivo. Quando la challenge prevede però di misurarsi con la Natura stessa, come ci si comporta? Le certezze si sgretolano, l'imprevedibilità la fa da padrone. È difficile immaginare cosa passi per la testa di qualcuno quando prova a rincorrere e a star dietro al vento stesso. Anzi, non a un vento qualsiasi: quello più turbolento dell'intero bacino del Mediterraneo, la

Bora

, che spesso soffia su

, la suggestiva cornice di questa sfida, con raffiche che superano i 130 km/h.