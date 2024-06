Red Bull - BORA - hansgrohe punta alla gloria a partire dal Tour de France

Si è alzato ufficialmente il siparsio sulla Red Bull - BORA - hansgrohe! A partire dal Tour de France 2024, Red Bull si unirà ai partner di lunga data BORA e hansgrohe come ulteriore sponsor principale del team WorldTour. A partire dal 2025, un nuovo programma U23 colmerà il divario tra gli juniores e la formazione professionistica, di cui in questa stagione fanno parte gli azzurri Giovanni Aleotti e Matteo Sobrero (quest'ultimo tra gli 8 italiani che vedremo impegnati alla Grande Boucle, ndr).

La squadra tedesca, composta da otto elementi, è stata presentata oggi durante una conferenza stampa a Salisburgo in vista del Grand Départ del Tour de France di sabato 29 giugno a Firenze. Una prima volta nella storia della più grande corse a tappe al mondo, che finora mai aveva preso il via in Italia.

01 La squadra Red Bull - BORA - hansgrohe 2024 per il Tour de France

Primož Roglič è la punta della squadra per la classifica generale. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Primož Roglič è la principale speranza della Red Bull - BORA - hansgrohe per quanto riguarda la classifica generale. Il 34enne sloveno punterà a diventare l'ottavo ciclista della storia a completare la Tripla Corona del ciclismo, avendo già vinto il Giro d'Italia (2023) e la Vuelta a España (per ben tre volte nel 2019, 2020, 2021).

Roglič sarà aiutato nella sua caccia alla maglia gialla da una squadra ricca di esperienza nei Grandi Giri. Jai Hindley e Aleksandr Vlasov lo supporteranno in particolare nelle tappe di alta montagna nella seconda e terza settimana, ma occhio anche alle prime frazioni nel nostro paese, tutt'altro che semplici. Hindley ha saputo vincere a sua volta il Giro d'Italia 2022 e ha scritto la storia della squadra vincendo una tappa al Tour de France al suo debutto lo scorso anno. Anche Vlasov ha un Tour all'attivo: si è classificato tra i primi cinque nel 2022. Il debuttante al Tour Matteo Sobrero sarà un ulteriore supporto per Roglic quando la strada punterà all'insù, proprio come è successo di recente in occasione del trionfo della squadra al Delfinato.

Il Team Red Bull - BORA - hansgrohe si dirige verso il Tour de France © Red Bull - BORA - hansgrohe

Nelle tappe più pianeggianti, il potente trio composto da Danny van Poppel, Marco Haller e Nico Denz terrà al sicuro il capitano e controllerà la situazione in gruppo. L'esperto professionista e vincitore di una tappa del Tour de France Bob Jungels sa cosa serve per vivere una giornata di gloria alla Grand Boucle e, nelle frazioni a lui più adatte, avrà spazio per dire la sua e portare in alto i colori della Red Bull - BORA - hansgrohe.

Questi sono i corridori che Red Bull - BORA - hansgrohe schiera al Tour de France 2024:

Primož Roglič

Jai Hindley

Aleksandr Vlasov

Matteo Sobrero

Danny van Poppel

Marco Haller

Nico Denz

Bob Jungels

Red Bull - BORA - hansgrohe in allenamento per il Tour the France © Red Bull - BORA - hansgrohe

02 Chi c'è dietro BORA - hansgrohe?

Non sono solo i corridori ad avere l'esperienza e forza necessaria per ambire alla vittoria nella gara di ciclismo su strada più prestigiosa del mondo. Mentre il 111° Tour de France sarà il primo di Red Bull come sponsor di squadra, sarà l'11° della squadra tedesca dal suo debutto nel 2014.

Fondata nel 2009 dall'ex ciclista tedesco Ralph Denk con il nome di Team NetApp, la squadra ha iniziato a correre nel 2010 come UCI Continental Team, il terzo livello del ciclismo professionistico. Nella stagione successiva è stata promossa a squadra ProContinental e nel 2012 ha ricevuto la prima wildcard per il Giro d'Italia.

Nel 2013 si è fusa con la britannica Endura Racing per formare la NetApp-Endura e un anno dopo ha fatto il suo debutto al Tour de France, dove ha annunciato che a partire dal 2015 l'azienda tedesca BORA, specializzata in sistemi di ventilazione per cucine, sarebbe entrata a far parte del team come title sponsor.

03 Quali biciclette utilizza Red Bull - BORA - hansgrohe?

Roglič mette alla prova la sua bici S-Works © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Il produttore tedesco di sanitari e cucine Hansgrohe è entrato a far parte del team a partire dalla stagione 2017, quando la squadra è passata all'UCI WorldTour, e BORA - Hansgrohe, sempre gestita da Denk, ha fatto passi da gigante, diventando una presenza competitiva ai vertici del ciclismo su strada.

Lo ha fatto in sella ad una serie di biciclette S-Works in fibra di carbonio del marchio americano Specialized, mentre il marchio italiano specializzato in abbigliamento Sportful è l'artefice del suo caratteristico design di maglia, rinnovato con Red Bull per il Tour de France di quest'anno. Anche il marchio di moda e lifestyle BOSS sarà presente sulla maglia, essendo un nuovo partner ufficiale della squadra.

04 Quali sono i maggiori successi ottenuti da BORA - hansgrohe finora?

Dal suo debutto al Tour de France una decina di anni fa, BORA - hansgrohe ha ottenuto 11 vittorie di tappa - quasi la metà delle quali sono state ottenute da Peter Sagan durante il suo periodo di cinque anni (2017-2021) con la squadra. Il tre volte campione del mondo di ciclismo su strada ha vinto cinque tappe alla Grande Boucle, conquistando la maglia verde a punti nel 2018 e nel 2019.

La Red Bull - BORA - hansgrohe pronta a volare al Tour de France 2024 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Sagan ha anche conquistato il primo e unico Monumento della squadra, la Parigi-Roubaix del 2018, mentre altri ex corridori di spicco sono stati Sam Bennett, Rafal Majka e Nils Politt.

L'attuale rosa di 29 corridori è un mix perfetto di esperienza e talento promettente, con più vincitori di Grandi Giri, veterani del ciclismo professionistico, future stelle e corridori al loro debutto nel WorldTour.

05 Chi si è unito a Red Bull - BORA - hansgrohe quest'anno?

Nel palmares di Roglič ci sono tre Vuelta a España e un Giro d'Italia © Gianfranco Tripodo/The Red Bulletin

L'innesto più importante alla squadra per la stagione 2024 è stato l'ingaggio di Primož Roglič. Vincitore seriale con oltre un decennio di esperienza nelle battaglie per la classifica generale, lo sloveno è tra i favoriti in ogni gara a cui partecipa.

Il 34enne campione olimpico in carica della cronometro è in forma smagliante e ha vinto il Critérium du Dauphiné di giugno, una gara fondamentale per la preparazione al Tour de France.

06 Red Bull - BORA - hansgrohe entra in una nuova era

L'annuncio della sponsorizzazione di BORA - hansgrohe da parte di Red Bull a partire dalla stagione 2024 è l'inizio di una partnership che mira a trasformare la squadra tedesca nella migliore del mondo.

La sponsorizzazione va oltre il sostegno finanziario e vedrà l'intero team Red Bull BORA - hansgrohe beneficiare del successo di altri sport e dell'esperienza unica in materia di prestazioni che si trova presso i centri Red Bull Athlete Performance in Austria e a Los Angeles, negli Stati Uniti.

07 Concentrati sullo sviluppo del talento e sulla creazione della prossima superstar del ciclismo

La crescita a lungo termine di corridori iconici è una parte fondamentale della nuova strategia di Red Bull - BORA - hansgrohe. L'ideale è che questi atleti provengano dal vivaio della squadra stessa. Ecco perché per la prossima stagione verrà creata una nuova squadra U23. Si tratta di un'ulteriore pietra miliare del Rookie Program, che comprende già la squadra junior GRENKE - Auto Eder, come fabbrica di talenti riconosciuta, e Red Bull Junior Brothers come campagna di scouting innovativa. Inoltre, per la stagione 2025 verrà creata una rete di scouting globale.