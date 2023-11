Red Bull Campus Clutch: i Novo CC sono i Campioni italiani

per 3 a 0. Il team di studenti si è così aggiudicato il titolo di campione italiano, staccando un biglietto per le

È stata l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, la manifestazione multidisciplinare dedicata alla cultura pop tra le più importanti d’Europa, a fare da palcoscenico alle finali italiane di Red Bull Campus Clutch, il principale torneo di eSport universitario al mondo. L'ultimo atto della competizione nazionale si è svolto il 3 novembre all'interno del Riot Stadium, i cui spalti sono stati infiammati per tutta la giornata dalle vere e proprie battaglie virtuali andate in scena su VALORANT, il videogioco sparatutto tattico in prima persona 5vs5 di Riot Games. Dopo una serie di partite infuocate, a trionfare nella tappa italiana disputata al meglio delle 5 sono stati i Novo CC per 3 a 0. Il team di studenti si è così aggiudicato il titolo di campione italiano, staccando un biglietto per le Global Final di Istanbul, in Turchia, che si terranno dal 19 al 24 novembre.

Le qualificazioni italiane si sono rivelate entusiasmanti e la stessa finalissima, seguita dai caster Etrurian e Wolcat, non ha deluso le aspettative, regalando emozioni uniche e azioni avvincenti che hanno lasciato gli spettatori con il fiato sospeso per tutto il tempo e che, tra le altre cose, hanno confermato l’altissimo livello della competizione. I round hanno visto i Fuoricorso, composti da musyka, kentrax, Lando, looM, RickyVaila e guidati dal coach JoYnt, sfidare i Novo CC, la cui formazione vedeva limp, Z3RO, mass3R, Sfal e rhagee, con Felox alla regia. Le due squadre si sono sfidate in partite intense ed emozionanti che hanno esaltato l’affiatamento e l'impegno dei membri di entrambi i team. Tuttavia, l’esito finale ha visto il trionfo dei Novo CC sui Fuoricorso, per un totale di 3 match vinti a 0.

