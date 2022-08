L'inaspettata ascesa di Anubis Gaming al Red Bull Campus Clutch

Gli Anubis Gaming hanno tentennato in finale contro i fortissimi giocatori portoghesi, perdendo i primi 2 match del formato bo5. Poi, quando ormai tutti li davano per spacciati, hanno cominciato una rimonta incredibile che alla fine li ha messi al centro dei riflettori della scena internazionale di VALORANT.

Gli Anubis Gaming hanno tentennato in finale contro i fortissimi giocatori portoghesi, perdendo i primi 2 match del formato bo5. Poi, quando ormai tutti li davano per spacciati, hanno cominciato una rimonta incredibile che alla fine li ha messi al centro dei riflettori della scena internazionale di VALORANT.

Gli Anubis Gaming hanno tentennato in finale contro i fortissimi giocatori portoghesi, perdendo i primi 2 match del formato bo5. Poi, quando ormai tutti li davano per spacciati, hanno cominciato una rimonta incredibile che alla fine li ha messi al centro dei riflettori della scena internazionale di VALORANT.

sono aperte dai primi di agosto e presto ci saranno i qualifier regionali e le finali nazionali di oltre 50 paesi partecipanti. La Grand Final quest'anno si terrà in Brasile a Dicembre, quindi non c'è momento migliore per rivivere i momenti salienti del trionfo dei campioni in carica.

ci sono tanti commenti interessanti dei giocatori stessi e diversi esperti del settore, con riprese inedite girate a Madrid e al Cairo. Se invece volete volete scoprire come diventare i prossimi pro di VALORANT, continuate a leggere perché abbiamo raccolto qualche consiglio dai campioni in carica del Red Bull Campus Clutch.

Fate partire il video qui sopra per scoprire come i portabandiera dell'Egitto sono riusciti ad emergere vittoriosi anche quando tutto sembrava perduto:

Fate partire il video qui sopra per scoprire come i portabandiera dell'Egitto sono riusciti ad emergere vittoriosi anche quando tutto sembrava perduto: ci sono tanti commenti interessanti dei giocatori stessi e diversi esperti del settore, con riprese inedite girate a Madrid e al Cairo. Se invece volete volete scoprire come diventare i prossimi pro di VALORANT, continuate a leggere perché abbiamo raccolto qualche consiglio dai campioni in carica del Red Bull Campus Clutch.

Fate partire il video qui sopra per scoprire come i portabandiera dell'Egitto sono riusciti ad emergere vittoriosi anche quando tutto sembrava perduto: ci sono tanti commenti interessanti dei giocatori stessi e diversi esperti del settore, con riprese inedite girate a Madrid e al Cairo. Se invece volete volete scoprire come diventare i prossimi pro di VALORANT, continuate a leggere perché abbiamo raccolto qualche consiglio dai campioni in carica del Red Bull Campus Clutch.

Tuna ci ha svelato che il morale del team era crollato durante la Grand Final, ma il loro manager in qualche modo è riuscito a tenerli concentrati. "Ricordo che ci aveva urlato: 'Dai ragazzi non mollate!'. In quel momento ci è tornato in mente quanto fosse importante rappresentare la nostra nazione su un palcoscenico così prestigioso". Quando il team è tornato alle postazioni, la determinazione nei loro occhi era completamente diversa.

Tuna ci ha svelato che il morale del team era crollato durante la Grand Final, ma il loro manager in qualche modo è riuscito a tenerli concentrati. "Ricordo che ci aveva urlato: 'Dai ragazzi non mollate!'. In quel momento ci è tornato in mente quanto fosse importante rappresentare la nostra nazione su un palcoscenico così prestigioso". Quando il team è tornato alle postazioni, la determinazione nei loro occhi era completamente diversa.

Tuna ci ha svelato che il morale del team era crollato durante la Grand Final, ma il loro manager in qualche modo è riuscito a tenerli concentrati. "Ricordo che ci aveva urlato: 'Dai ragazzi non mollate!'. In quel momento ci è tornato in mente quanto fosse importante rappresentare la nostra nazione su un palcoscenico così prestigioso". Quando il team è tornato alle postazioni, la determinazione nei loro occhi era completamente diversa.

Alcune squadre hanno dei giocatori eccezionali che si ritrovano a giocare assieme solo in concomitanza dei tornei, ma gli Anubis Gaming invece hanno giocato fianco a fianco per un anno intero, solitamente sotto lo stesso tetto e questo gli ha permesso di rimanere costanti, sinergici e rapidi nell'esecuzione delle proprie strategie.

Alcune squadre hanno dei giocatori eccezionali che si ritrovano a giocare assieme solo in concomitanza dei tornei, ma gli Anubis Gaming invece hanno giocato fianco a fianco per un anno intero, solitamente sotto lo stesso tetto e questo gli ha permesso di rimanere costanti, sinergici e rapidi nell'esecuzione delle proprie strategie.

del Red Bull Campus Clutch. "A un certo punto hanno ingranato una marcia in più e sono partiti subito con il nuovo piano. Gli avversari non hanno avuto modo di reagire a questo cambio repentino".

"Il team egiziano era super coordinato, tutti sapevano esattamente cosa dovevano fare" ha commentato Keeoh, pro-gamer e caster del Red Bull Campus Clutch. "A un certo punto hanno ingranato una marcia in più e sono partiti subito con il nuovo piano. Gli avversari non hanno avuto modo di reagire a questo cambio repentino".

"Il team egiziano era super coordinato, tutti sapevano esattamente cosa dovevano fare" ha commentato Keeoh, pro-gamer e caster del Red Bull Campus Clutch. "A un certo punto hanno ingranato una marcia in più e sono partiti subito con il nuovo piano. Gli avversari non hanno avuto modo di reagire a questo cambio repentino".