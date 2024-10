Tutto quello che c'è da sapere sul Red Bull Genova Cerro Abajo

Ci siamo, finalmente è arrivato il week end che gli amanti di freeride aspettano da una vita. Il gran finale di Red Bull Cerro Abajo 2024 si svolgerà a Genova, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Gli appassionati di bici di tutta Europa non possono mancare l'appuntamento, una prima assoluta lontano dal Sud America in 20 anni di storia.

Red Bull Genova Cerro Abajo La gara più spettacolare di urban downhill ha scelto l'Italia per la sua prima volta lontano dal Sudamerica: il 20 ottobre non perdere la sfida adrenalinica tra i migliori rider al mondo.