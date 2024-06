Red Bull Genova Cerro Abajo La prima edizione europea dell'epica serie di Urban Downhill Cerro Abajo è destinata a diventare l'evento più iconico e indimenticabile della scena della mountain bike in discesa in Italia.

Esplora la città di Genova con Tomáš Slavík mentre il Red Bull Cerro Abajo, la gara di Urban Downhill più spettacolare al mondo, arriva per la prima volta in Europa.

L’edizione 2024 passerà alla storia per una novità assoluta: dal 18 al 20 ottobre, per la prima volta, una tappa del Cerro Abajo avrà luogo lontano dal Sudamerica e sarà l’Italia ad avere l’onore di questo battesimo al di fuori del continente latino-americano.

L’edizione 2024 passerà alla storia per una novità assoluta: dal 18 al 20 ottobre, per la prima volta, una tappa del Cerro Abajo avrà luogo lontano dal Sudamerica e sarà l’Italia ad avere l’onore di questo battesimo al di fuori del continente latino-americano.

L’edizione 2024 passerà alla storia per una novità assoluta: dal 18 al 20 ottobre, per la prima volta, una tappa del Cerro Abajo avrà luogo lontano dal Sudamerica e sarà l’Italia ad avere l’onore di questo battesimo al di fuori del continente latino-americano.

La città prescelta è Genova e non poteva essere altrimenti. Il capoluogo ligure ha infatti una conformazione che si presta perfettamente ad ospitare il tracciato del Red Bull Cerro Abajo, grazie ai suoi caratteristici caruggi che collegano le montagne al mare, oltre ad essere Capitale Europea dello Sport per il 2024.

La città prescelta è Genova e non poteva essere altrimenti. Il capoluogo ligure ha infatti una conformazione che si presta perfettamente ad ospitare il tracciato del Red Bull Cerro Abajo, grazie ai suoi caratteristici caruggi che collegano le montagne al mare, oltre ad essere Capitale Europea dello Sport per il 2024.

La città prescelta è Genova e non poteva essere altrimenti. Il capoluogo ligure ha infatti una conformazione che si presta perfettamente ad ospitare il tracciato del Red Bull Cerro Abajo, grazie ai suoi caratteristici caruggi che collegano le montagne al mare, oltre ad essere Capitale Europea dello Sport per il 2024.

. Valparaíso è conosciuta infatti come la Genova del Pacifico per la somiglianza nell'architettura urbana e per i tanti genovesi che si sono trasferiti lì, nel secolo scorso, per cercare fortuna.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti di questa specialità, che vedranno i 30 migliori rider a livello mondiale lanciarsi ad alta velocità tra i tipici caruggi di Genova, cercando il miglior tempo al termine dei 2 km del tracciato.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti di questa specialità, che vedranno i 30 migliori rider a livello mondiale lanciarsi ad alta velocità tra i tipici caruggi di Genova, cercando il miglior tempo al termine dei 2 km del tracciato.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti di questa specialità, che vedranno i 30 migliori rider a livello mondiale lanciarsi ad alta velocità tra i tipici caruggi di Genova, cercando il miglior tempo al termine dei 2 km del tracciato.

, veterano della competizione e tre volte vincitore a Valparaìso. Il rider ceco ha già avuto modo di fare un sopralluogo a Genova ed è il protagonista di un video spettacolare e poetico in cui, sulle note di Antonio Vivaldi e con la struggente bellezza di Genova come cornice, regala discese mozzafiato e un’eloquente anteprima di ciò che succederà a ottobre.

Il Red Bull Cerro Abajo ha una lunga storia e per tutti i rider competere in questa gara significa mettersi alla prova al livello più alto dell’urban downhill. È il titolo più importante che si possa vincere

Il Red Bull Cerro Abajo ha una lunga storia e per tutti i rider competere in questa gara significa mettersi alla prova al livello più alto dell’urban downhill. È il titolo più importante che si possa vincere

Il Red Bull Cerro Abajo ha una lunga storia e per tutti i rider competere in questa gara significa mettersi alla prova al livello più alto dell’urban downhill. È il titolo più importante che si possa vincere