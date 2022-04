Al via della nuova stagione del Red Bull Cliff Diving , prevista in occasione del round di Boston, USA nel mese di giugno, manca sempre meno. È tempo dunque di conoscere più da vicino gli atleti che ci lasceranno a bocca aperta esibendosi in acrobazie aeree dopo essersi tuffati da ben 27 metri di altezza. Sono otto i round presenti nel calendario di questa stagione 2022, pronta a far debuttare il Red Bull Cliff Diving in località come Parigi , Oslo e Sydney . Ecco i sedici protagonisti che si daranno battaglia per conquistare l'ambito trofeo Re Kahekili.

01 Jonathan Paredes (Messico)

Lo stiloso Jonathan Paredes © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Soprannominato "The Stylemaster", Jonathan Paredes è famoso per la sua cicatriziale precisione in volo e per i suoi ingressi in acqua puliti. Con un trofeo Re Kahekili già in bacheca - il messicano ha trionfato nella stagione 2017 - Paredes è da ormai un decennio uno dei pretendenti al titolo.

"The Stylemaster" ha iniziato a tuffarsi all'età di sei anni e, dopo avere trascorso la prima parte della sua carriera in esibizioni di tuffi da altezze elevate, ha deciso di darsi al cliff diving. Il suo debutto nella World Series risale al 2011, in occasione del suo round di casa nello Yucatan, e già da quel dì fu chiaro a molti che il messicano aveva il potenziale necessario per diventare un futuro campione.

Ha ottenuto il suo primo sigillo in carriera a Mostar, seguito nel 2016 da un secondo posto assoluto nella classifica finale. Il messicano è riuscito a realizzare il proprio sogno solamente un anno più tardi, tra le cascate del Cile, strappando il titolo dalle mani di Gary Hunt proprio con l'ultimo tuffo .

"È incredibile" - ha detto quel giorno Paredes una volta riemerso - "Sono felicissimo. Ovviamente mi dispiace un po' per Gary, ma anche questo fa parte dello sport. Spero di riuscire a mantenere questo livello anche nei prossimi anni".

I suoi numeri nella World Series? Un titolo, tre vittorie, 21 podi e tre terzi posti assoluti finali.

02 Eleanor Smart (USA)

Eleanor Townsend Smart © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Eleanor ‘Ellie’ Smart non è un'atleta scontata. La sua passione per uno sport che le consente di viaggiare tra spiagge, fiumi e laghi da una parte all'altra del globo va infatti di pari passo con l'intento di prendersi cura del pianeta durante il suo percorso.

Smart ha fondato " The Clean Cliffs Project " insieme con il suo partner - nonché ex tuffatore - Owen Weymouth , con l'obiettivo di prevenire l'inquinamento dovuto alla plastica e di sensibilizzare sul tema altre persone. "Ovunque andiamo vediamo quale impronta abbia lasciato l'uomo sull'ecosistema. Voglio che i miei figli e i miei nipoti possano godersi il mondo nel miglior modo possibile, e dunque spero che favorendo la pulizia e creando una sempre maggiore consapevolezza sul tema i miei bambini possano fare le proprie esperienze negli stessi magnifici luoghi in cui le ho fatte io".

Dal punto di vista sportivo, la 26enne statunitense è stata considerata un talento in crescita sin dal suo debutto nella World Series, avvenuto a Inis Mór in Irlanda nel 2017. Si è guadagnata un posto permanente nella line-up femminile a partire dalla stagione 2019 grazie al terzo posto conquistato nella FINA World Cup, e da quel dì non lo ha più ceduto.

Ambiziosa e con in mente obiettivi ben chiari, Smart ammette di essere ispirata da Oprah Winfrey: "Sarebbe bellissimo essere nei suoi panni per una giornata!"

03 Alessandro De Rose (Italia)

Alessandro De Rose esulta dopo la vittoria a Polignano a Mare © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Alessandro De Rose , il primo italiano a essere comparso nella World Series, è famoso anche - e forse soprattutto - per quanto sia riuscito a fare nel 2017. Mai salito sul podio a partire dal suo debutto (datato 2013), cinque anni fa ha rovesciato tutti i pronostici diventando la prima wild card della storia a trionfare in una gara della serie .

L'impresa, che sarebbe stata iconica a prescindere dal luogo in cui fosse stata compiuta, ha assunto contorni ancora più epici dato che a fare da sfondo all'impresa dell'italiano c'era il tifo scatenato dei suoi connazionali giunti per assistere al round di Polignano a Mare. "La folla mi ha dato una spinta in più, e questo è davvero un sogno che si realizza. Orlando è una leggenda, Gary idem, e sono stato in grado di batterli entrambi", ha dichiarato l'incredulo De Rose dopo la sua commovente vittoria.

Dopo quel giorno, il 29enne ha dovuto affrontare una carriera fatta di alti e bassi nel corso della quale ha prima guadagnato, poi perso e infine guadagnato di nuovo lo status di atleta permanente. Ritrova il proprio posto nella line up maschile dopo alcune ottime prestazioni nel 2021, tra cui figurano i due terzi posti e il primo 10 ottenuto dai giudici nella sua carriera da tuffatore.

L'appassionato chitarrista dichiara che sarebbe diventato uno chef se sulla sua strada non avesse incontrato il cliff diving, e che il suo modello nel corso degli anni è stato Alessandro Del Piero.

04 Adriana Jimenez (Messico)

Adriana Jimenez in azione nel 2021 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Con tre vittorie e 11 piazzamenti a podio nel proprio palmarès, la messicana Adriana Jimenez è stata una delle atlete di punta nel mondo del cliff diving sin dal 2014, anno in cui ha fatto il proprio debutto la competizione femminile della World Series.

Come il suo connazionale Jonathan Paredes, "Ady" è famosa per il suo stile impeccabile, che nel 2018 l'ha portata a vivere quella che finora è stata la sua migliore stagione: con due vittorie e un secondo posto la messicana ha infatti lottato per il titolo con Rhiannan Iffland , dando vita a una lotta emozionante. La messicana si è presentata al via dell'ultimo round in Italia con 20 punti di vantaggio, ma nulla ha potuto contro la rimonta di Iffland.

Nel 2019 l'ex tuffatrice olimpionica 2019 ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalle competizioni dopo il secondo posto conquistato nei Campionati del Mondo FINA di High Diving, a causa di un'ernia che non le permetteva di tuffarsi come voleva. Dopo essere tornata in azione come wild card nel 2021, la messicana ha ripreso il proprio percorso esattamente da dove l'aveva interrotto andando a centrare un secondo posto nella prima gara disputata dopo due anni di stop.

All'età di 37 anni, siamo sicuri che questa cintura nera di karate sia pronta a puntare al titolo nella stagione 2022.

05 Constantin Popovici (Romania)

Constantin Popovici nel tuffo che ha fatto la storia © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Il 33enne Constantin Popovici ha iniziato a tuffarsi da altezze elevate per gioco, prima ancora di rendersi conto di avere un talento innato per la disciplina. Dice che è stato suo padre a spingerlo verso il mondo delle gare di tuffi. "Mio padre: fu lui a fare appassionare me e mia sorella al mondo dello sport sin da quando eravamo giovani. Ricordo che avevamo circa 4 o 5 anni quando iniziammo a fare addominali e trazioni a casa nostra".

"Costa" si è affacciato relativamente tardi al mondo del cliff diving. Aveva infatti 29 anni il giorno del proprio debutto, ma sin dall'inizio il suo talento è parso chiaro a tutti. Alcuni, sin da quella prima gara, videro in lui un atleta capace di minacciare la stabilità del lungo regno di Gary Hunt al vertice della disciplina.

Nel 2019 Popovici è tornato in azione dopo una pausa dovuta a un infortunio, e il suo ritorno non è affatto passato inosservato. Il rumeno si è infatti esibito nel secondo migliore tutto nella storia della World Series, ottenendo 10 da tutti i cinque giudici presenti quel giorno a Mostar. Rivivi quel tuffo sensazionale qui .

Nel 2021 è stato presenza costante dei podi della World Series, conquistando quattro secondi posti e un terzo posto e terminando così la propria stagione - con quello che è finora il miglior piazzamento della sua carriera - alle spalle di Gary Hunt.

Il ragazzo di Bucarest, oltretutto, è ancora un atleta professionista nella piattaforma da 10 m: è per soli 10 punti che, nella Coppa del Mondo FINA 2020, non è riuscito a strappare un biglietto per le Olimpiadi di Tokyo...

06 Jessica Macaulay (Canada)

Jessica Macaulay vola dalla piattaforma da 21 m © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Grazie ai quattro podi conquistati nella categoria femminile della World Series, Jessica Macaulay nel 2021 ha vissuto la propria stagione migliore mancando per un soffio l'appuntamento con la sua prima vittoria in carriera in occasione del penultimo round in Puglia. Negli anni passati e sin dal suo debutto datato 2017, tuttavia, la 29enne è sempre stata vista come la principale avversaria della dominatrice Rhiannan Iffland.

Nel 2021 è stata per la prima volta un'atleta canadese, dopo avere per anni rappresentato il Regno Unito. Nata in Inghilterra, Macaulay si è trasferita nella patria paterna - il Canada - dopo sole sei settimane di vita, restando lì per due anni prima che lavori e impegni di famiglia non la portassero altrove. Dal Texas, lì dove è rimasta fino alla fine del 2020, la medaglia di bronzo dei Campionati del Mondo FINA High Diving 2019 ha di nuovo fatto rotta verso nord, oltrepassando il confine per continuare la propria scalata al vertice nel mondo del cliff diving.

“È sempre stata la mia natura competitiva a spingermi verso qualcosa, e così è stato anche per quanto riguarda il cliff diving: non mi ha attratto il tuffarsi dalle grandi altezze, ma il fatto che vedessi altre persone farlo. A quel punto dovevo provarci anche io", spiega un'atleta in grado di conquistare nove podi in carriera.

La bambina che non credeva sarebbe mai stata in grado di tuffarsi in maniera armoniosa da 10 m è ormai solamente un ricordo. Ora, colei che si definisce competitiva e drogata di adrenalina, è maturata in una delle atlete più attese dell'intera World Series, nonché in una delle pretendenti alla vittoria finale.

07 Oleksiy Prygorov (Ucraina)

Oleksiy Prygorov torna tra gli atleti permanenti del 2022 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Oleksiy Prygorov è un atleta unico nel panorama della Red Bull Cliff Diving World Series. È l'unico, infatti, ad avere una medaglia olimpica attorno al collo.

Passare dal trampolino dei tre metri a una piattaforma piazzata a un'altezza nove volte superiore non è cosa da tutti, ma l'ucraino confessa di essere stato irrimediabilmente attratto da questo sport estremo durante un evento di esibizione in Germania. "Ho incontrato Yana Nestsiarava e Viktar Maslouski nel 2016, e all'epoca entrambi erano atleti piuttosto esperti. Ho subito notato come fosse audace il cliff diving, e a quel punto non ho avuto scelta: anche io ho dovuto cercare di padroneggiare le grandi altezze".

L'ucraino è riuscito nel suo intento? Decisamente sì. Dopo avere conquistato il terzo posto nella Coppa del Mondo FINA High Diving 2018, Prygorov si è automaticamente guadagnato la promozione tra i dieci tuffatori permanenti della stagione 2019. Il classe 1987 ha poi perso il proprio privilegio l'anno successivo, ma non si è perso d'animo ed è quindi riuscito a rientrare nella line-up ufficiale: lo vedremo in azione in tutti i round presenti nel calendario 2022.

08 Maria Paula Quintero (Colombia)

Maria Paula Quintero © Dean Treml/Red Bull Content Pool

La sensazione, per i più giovani, è che la 21enne Maria Paula Quintero calchi il palcoscenico del cliff diving da sempre. In realtà, tutto risiede nel fatto che avesse solamente 17 anni quando ha debuttato in Texas nella World Series, e che ne fosse appena maggiorenne quando ha centrato il primo piazzamento a podio della sua carriera nel round di Polignano a Mare, nel 2019.

Ispirata dal suo patrigno, Miguel Garcia , e dal suo mentore colombiano Orlando Duque , Quintero si è tuffata per la prima volta dal trampolino dei 20 m quando aveva appena 16 anni. made her first leap from 20m when she was 16. “Ho visto Miguel e Orlando tuffarsi dal ponteggio che avevano costruito nella piscina in Cali. Quel giorno è come se avessi avuto un click, e ho deciso che avrei provato a percorrere quella strada. Miguel ha iniziato a farmi da allenatore, mentre Orlando ha messo a disposizione la sua conoscenza e la sua esperienza".

Sebbene debba ancora conquistare il suo secondo podio, l'atleta classe 2000 ha vissuto una stagione solida nel 2021 ed è dunque riuscita a mantenere il proprio posto nella line-up permanente della World Series. Continuerà dunque a rappresentare la Colombia in questo sport in continua evoluzione, riempiendo il vuoto lasciato dal leggendario Duque.

09 Catalin Preda (Romania)

Preda festeggia il 10 appena conquistato © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Nel 2021 il nove volte campione della World Series Gary Hunt, riferendosi a Catalin Preda e al suo connazionale Constantin Popovici, ha parlato di "squali rumeni" che lo circondavano in acqua. Non è un complimento che si riceve tutti i giorni, ed è testimonianza di quanto sia diventato difficile tenere testa a questa talentuosa coppia.

Preda, noto anche con il nomignolo di "Cat", merita una considerazione simile soprattutto alla luce della sua spettacolare stagione 2021. Dopo una pausa di 21 mesi dal mondo del cliff diving per via della pandemia, Preda è tornato in azione con stile centrando addirittura la vittoria nel primo round stagionale andato in scena a Saint-Raphaël , in Francia. Un altro piazzamento a podio e due quarti posti, assieme a un tuffo da 10 in Italia, lo hanno portato a sfidare fino all'ultimo tanto Popovici quanto il campione Gary Hunt per tutto l'arco della stagione. Il suo terzo posto assoluto finale lo ha reso - per la prima volta in carriera - uno dei tuffatori permanenti della stagione 2022.

Tornando agli albori della sua carriera, l'atleta di Bucarest si è presentato al mondo del cliff diving con un tuffo che non si era mai visto prima. Il Back Quad con 2 Twist ha un coefficiente di difficoltà di 5.1 - solamente una manciata di tuffatori appartenenti alla elite della World Series raggiungono simili livelli - e mentre i giornalisti presenti erano ancora a bocca aperta lui è emerso dall'acqua commentando con un semplice: "Si può fare!".

Il terzo posto ottenuto quel giorno era chiaramente un segnale di ciò che sarebbe successo di lì a poco.

10 Molly Carlson (Canada)

Molly Carlson a Polignano a Mare © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Quando la World Series è ricominciata nel 2021 non erano in molti a conoscere il nome di Molly Carlson . Al termine della stagione, tuttavia, l'atleta che nel 2014 ha partecipato alle Olimpiadi giovanili come portacolori del Canada era già considerata una delle principali pretendenti al titolo. Era dal 2016, da quando una certa campionessa è comparsa sulla scena del cliff diving, che una debuttante non aveva un impatto così impressionante.

Per Carlson tutto è iniziato con un sondaggio sui social media, nel quale i suoi fan hanno risposto "Sì" alla domanda se dovesse o meno iniziare una carriera da cliff diver. Il suo straordinario debutto è andato in scena nel 2021, in occasione del round francese di Saint-Raphaël: tre tuffi eccezionali le sono valsi il secondo posto, con la sola campionessa Rhiannan Iffland in grado di precederla.

A quello straordinario esordio ha fatto seguito un terzo posto assoluto nella classifica della World Series, che le è oltretutto valso un posto di atleta permanente per la stagione 2022. L'anno da sogno, per la 23enne, si è infine concluso con un'altra soddisfazione: la conquista della medaglia d'argento in occasione delle qualificazioni del FINA High Diving di dicembre.

11 Nikita Fedotov (Independent)

Nikita Fedotov dai 27 metri © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Nel 2017 Nikita Fedotov si è presentato con stile alla Red Bull Cliff Diving World Series: mai nessuna wild card, nella categoria maschile, era infatti riuscita a conquistare il podio al proprio debutto.

Ci sono voluti quattro anni per far sì che il 27enne tornasse sul podio, replicando il terzo posto ottenuto all'esordio nella stessa location - Mostar, in Bosnia e Herzegovina - e assicurandosi così per la prima volta in carriera un posto da atleta permanente nella World Series 2022.

Fedotov è sposato con un'altra ex cliff diver, Antonina Vyshyvanova, e confessa di avere un debole per i cani. In più, ha dichiarato che il cliff diving potrebbe non essere abbastanza: ha ammesso infatti di voler provare il volo con la tuta alare, un giorno.

12 Yana Nestsiarava (Bielorussia)

Yana Nestsiarava si tuffa a Mostar © Dean Treml/Red Bull Content Pool

"Avevo sette anni quando mi sono tuffata per la prima volta da 10 metri. Ho impattato l'acqua con le mani, ma dato che le avevo tenute separate si sono aperte e così ho sbattuto piuttosto violentemente la faccia". Non è proprio il più lineare degli inizi per una carriera da tuffatrice, non trovate? Tuttavia, è proprio così che è cominciato il viaggio nella categoria di Yana Nestsiarava , che di tutti da quel dì ne ha effettuati moltissimi fino al punto di diventare una delle migliori atlete della World Series con sette podi ottenuti in 24 presenze.

Al debutto nel 2014, per la 30enne è stata la stagione 2019 la migliore della sua carriera. Nonostante abbia dovuto vedersela con un infortunio alla schiena, la bielorussa si è lasciata le difficoltà alle spalle nel round delle Filippine dove si è piazzata seconda, alle spalle della sola campionessa Rhiannan Iffland. Nello stesso anno sono poi arrivati anche due terzi posti, che le hanno permesso di conquistare la quarta posizione nella classifica generale.

Sebbene lo scorso anno abbia mancato l'appuntamento con il podio - è la prima volta dal 2015 - la nativa di Minsk si è dimostrata ancora una volta molto consistente: è stata infatti in grado di chiudere quarta in tre delle quattro gare della World Series a cui ha partecipato una volta riprese le attività dopo la pandemia.

Nestsiarava sostiene che alla base del suo successo ci siano i suoi genitori, che hanno deciso di canalizzare verso lo sport l'energia in eccesso mostrata dalla figlia nel momento in cui gli oggetti della casa hanno iniziato a soffrire...

13 Aidan Heslop (Gran Bretagna)

Il decollo della nuova generazione: Aidan Heslop a Bilbao © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Gary Hunt, stai all'erta: nel 2022 ci sarà un volto nuovo pronto a sparigliare le carte dell'intera categoria. Il suo nome è Aidan Heslop , ed è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti che si siano affacciati al panorama del cliff diving nel corso degli ultimi anni.

All'età di 16 anni, Heslop è diventato il più giovane tuffatore ad avere mai preso parte a un evento della World Series. Eravamo in Italia, a Polignano a Mare, e qui potete vedere come tutto sia iniziato per il britannico nel 2018 .

L'anno successivo il britannico ha dato ulteriore dimostrazione del proprio talento, artigliando un podio in occasione dell'ultimo round stagionale in programma a Bilbao. La prestazione dell'allora 17enne Heslop fu straordinaria, soprattutto considerando che si trovava nella stessa lista di tuffatori in cui figurava Hunt, campione indiscusso della World Series.

Nel 2021, dopo una partenza non ottimale nel round irlandese, ha conquistato i suoi primi dieci assicurandosi così un quarto e un quinto posto nella doppia tappa andata in scena in Italia. Una prima vittoria è stata conseguita a dicembre, nell'evento di qualificazione FINA tenutosi ad Abu Dhabi, ed è proprio grazie a quella che gli è stato garantito un posto nella line-up permanente della World Series 2022.

Ora residente a Plymouth, Heslop è stato portacolori del Galles nei Giochi del Commonwealth 2018 tenuti in Australia, è appassionato di arrampicata su roccia e parkour quando è lontano dalle piattaforme e si descrive - con molta sincerità - come "una persona iperattiva, avventurosa e matta".

14 Xantheia Pennisi (Australia)

Xantheia Pennisi sarà una delle titolari della categoria femminile © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

All'età di 23 anni la carriera sportiva di Xantheia Pennisi ha già avuto ben più di una svolta. Partendo dalla ginnastica e passando per i tuffi tradizionali, la nativa di Brisbane ha trovato la propria strada nel cliff diving. Un'esibizione in Australia, fatta al fianco di Rhiannan Iffland, ha fatto scattare in lei la scintilla.

Passando man mano dai 10 m ai 15 m e poi dai 15 m ai 17 m nel 2017, Pennisi ha debuttato dal trampolino da 21 m della World Series nel round di Mostar dell'anno successivo.

Con origini filippine, l'atleta di Brisbane è stata particolarmente fiera di avere fatto parte della line-up permanente del round di apertura della stagione 2019, il primo nella storia del cliff diving ad andare in scena proprio nelle Filippine.

L'anno di svolta nella carriera di Pennisi è stato il 2021, quando è riuscita ad assicurarsi il primo piazzamento a podio in Irlanda prima di replicare - poche settimane dopo - nel round finale di Polignano a Mare. I suoi sforzi sono stati vani? Assolutamente no, anzi: le sono serviti per prenotarsi un posto (per la prima volta in carriera) nella line-up permanente della stagione 2022.

15 Gary Hunt (Francia)

Il 9 volte campione Gary Hunt © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Preparatevi a leggere numeri da capogiro: nove titoli della Red Bull Cliff Diving World Series, 43 vittorie e 71 podi in 84 presenza e tre tuffi da 10. "Voglio rompere le barriere e fare cose che nessun altro è riuscito a fare prima": Gary Hunt sa essere davvero un uomo di parola, vero?

Dopo essersi specializzato dal trampolino da 3 m e dalla piattaforma da 10 m, Hunt ha trovato il proprio posto nel mondo leggermente più in alto. Intorno ai 27m, per la precisione. Dopo essersi lasciato ispirare da un video che mostrava Orlando Duque in azione, Hunt in breve tempo si è ritrovato non solo a sfidarlo ma addirittura a sconfiggerlo.

Hunt, che è diventato portacolori della Francia nel 2020 dopo avere a lungo gareggiato sotto la bandiera britannica, nel palmarès può vantare anche la vittoria nei Campionati del Mondo FINA High Diving 2015 e 2019 e gli ori negli eventi di Coppa del Mondo FINA High Diving 2016 e 2018.

Quando nell'estate 2019 Hunt ha finalmente messo le mani sull'ambito Sacro Graal del cliff diving – ben cinque dieci di fila ottenuti dai giudici di Beirut - Hunt ha ringraziato i suoi avversari per averlo spinto a dare il meglio di sé: "Ho avvertito enormemente la pressione. Per me è più semplice quando c'è lotta, quando ci sono altri tuffatori che sono in forma. Credo sia anche più divertente".

Non ci sono stati segni di cedimento neppure quando, nel 2021, la World Series è tornata dopo la sua pausa forzata: Hunt ha infatti messo subito a segno due tuffi perfetti ed è riuscito a tenere testa ai rivali rumeni Constantin Popovici e Catalin Preda aggiudicandosi così il nono titolo della sua straordinaria carriera.

16 Rhiannan Iffland (Australia)

Ecco come ci si sente a essere la migliore © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Sensazionale. Invincibile. Inarrestabile. Sono queste alcune delle parole con cui può essere descritta Rhiannan Iffland . Quella che è stata una wild card semi-sconosciuta presentatasi in modo roboante al mondo del cliff diving vincendo al proprio debutto in Texas nel 2016 è ora una cinque volta campionessa della World Series. Così come per Gary Hunt, le sue statistiche hanno dell'incredibile: 23 vittorie e 27 podi in 29 presenze, due medaglie d'oro FINA High Diving e due stagioni vissute da imbattuta. Sì, se ve lo steste chiedendo è lei l'atleta femminile più vincente nella storia del cliff diving.

Attratta dai trampolini fin da giovane, la nativa di Newcastle ha iniziato a tuffarsi all'età di nove anni e non nasconde di essersi letteralmente "pietrificata" la prima volta che è arrivata in cima a una piattaforma. Non ci è voluto però molto prima che iniziasse a gareggiare tanto da 3 m quanto da 10 m, prima di sfruttare le proprie abilità acrobatiche per intrattenere il pubblico sulle navi da crociera del Mediterraneo e dei Caraibi. È stato quello il momento in cui ha fatto conoscenza con il mondo dell'high diving.

Dopo lo straordinario debutto al Lago Possum Kingdom, Iffland ha trionfato in quattro dei sei appuntamenti successivi, conquistando così il suo primo titolo sotto le luci di Dubai. Altri quattro trofei Re Kahekili sono stati ottenuti dalla 30enne, che considera le australiane Loudy Tourky e Layne Beachley la sua fonte di ispirazione.

"Cliffland", tra le cui passioni figurano lo sci, l'arrampicata su roccia e il surf, è intenzionata a prolungare la propria striscia di successi per tanti anni a venire.

I 16 tuffatori permanenti, inoltre, anche quest'anno saranno in ottima compagnia: frotte di wild card attendono di potersi giocare le proprie chance nel corso della Red Bull Cliff Diving World Series 2022.