I cliff diver conquistano Na Coloms a Ibiza

5 atleti della Red Bull Cliff Diving World Series (Iffland, Colturi, Hunt, Fernandez e Paredes) e una leggenda del calibro di Orlando Duque: è il team delle meraviglie partito alla volta di Ibiza alla conquista di Na Coloms, la “Grotta di Luce” dell'isola iberica. Ma ogni avventura porta con sé una sfida, ed è proprio ciò che hanno trovato in questa incredibile grotta. “Quando ho sentito parlare di questo luogo sono rimasto folgorato”, ha affermato Hunt, il campione dei record. “Non pensavo ce l'avremmo fatta. Poi ho visto qualche foto e ho cambiato idea. Anche se, quando ci si trova fisicamente lì, qualche ripensamento è venuto”.

