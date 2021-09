Il Red Bull Cliff Diving arriva in Irlanda, a Downpatrick Head

Con almeno un tuffo eseguito direttamente dalla scogliera, i 12 uomini e le 12 donne avranno la possibilità di entrare in pieno contatto con la purezza del luogo e mostrare quanto sia naturale questa disciplina sportiva, prima di tornare alle piattaforme per i tuffi più difficili e articolati.

Con almeno un tuffo eseguito direttamente dalla scogliera, i 12 uomini e le 12 donne avranno la possibilità di entrare in pieno contatto con la purezza del luogo e mostrare quanto sia naturale questa disciplina sportiva, prima di tornare alle piattaforme per i tuffi più difficili e articolati.

Con almeno un tuffo eseguito direttamente dalla scogliera, i 12 uomini e le 12 donne avranno la possibilità di entrare in pieno contatto con la purezza del luogo e mostrare quanto sia naturale questa disciplina sportiva, prima di tornare alle piattaforme per i tuffi più difficili e articolati.

La difficoltà è un elemento chiave quando si tratta di gareggiare per conquistare il rinomato trofeo King Kahekili, che verrà assegnato al campione assoluto delle World Series sia nella competizione femminile che in quella maschile.

La difficoltà è un elemento chiave quando si tratta di gareggiare per conquistare il rinomato trofeo King Kahekili, che verrà assegnato al campione assoluto delle World Series sia nella competizione femminile che in quella maschile.

La difficoltà è un elemento chiave quando si tratta di gareggiare per conquistare il rinomato trofeo King Kahekili, che verrà assegnato al campione assoluto delle World Series sia nella competizione femminile che in quella maschile.

, sono i campioni in carica Rhiannan Iffland e Gary Hunt a guidare la classifica della World Series. Mentre per Hunt è stata la prima vittoria sotto la bandiera francese, l'australiana Iffland ha conquistato la decima vittoria in tre stagioni.

Vittoria numero 40 in World Series per Gary Hunt

, anche lei canadese, ha mostrato quest’anno di avere la stoffa per vincere, esibendosi in grandi performance che le hanno permesso di guadagnarsi per ben due volte il terzo posto.

Per quanto riguarda gli uomini, il recordman Hunt sembra aver ottenuto esattamente ciò che stava cercando: una concorrenza agguerrita. La grande sfida per il francese è rappresentata dai rumeni

"È stato come un campanello d'allarme. So di essere preparato mentalmente, consapevole che tutto, per vincere, dovrà essere perfetto".

"È stato come un campanello d'allarme. So di essere preparato mentalmente, consapevole che tutto, per vincere, dovrà essere perfetto".

"È stato come un campanello d'allarme. So di essere preparato mentalmente, consapevole che tutto, per vincere, dovrà essere perfetto".