La lotta per il titolo entra nel vivo in Italia

Non c'è tregua per l'élite del Red Bull Cliff Diving: dopo l'emozionante gara da record tenutasi in Irlanda la scorsa settimana, ora è il turno della doppietta italiana che concluderà la stagione 2021.

Non c'è tregua per l'élite del Red Bull Cliff Diving: dopo l'emozionante gara da record tenutasi in Irlanda la scorsa settimana, ora è il turno della doppietta italiana che concluderà la stagione 2021.

Non c'è tregua per l'élite del Red Bull Cliff Diving: dopo l'emozionante gara da record tenutasi in Irlanda la scorsa settimana, ora è il turno della doppietta italiana che concluderà la stagione 2021.

, puntano a confermare i loro successi tra le acque dell'Adriatico, ma gli sfidanti, e in particolare delle wildcard particolarmente talentuose, di certo non resteranno a guardare e faranno di tutto per guadagnarsi un posto sul podio finale della

Solo 4 i giorni di tregua tra le due gare, che metteranno a dura prova la forza e la resistenza degli atleti in un doppio appuntamento conclusivo. I campioni in carica, l'australiana