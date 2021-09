Hunt e Iffland incoronati campioni del cliff diving in Italia

A inizio settimana gli atleti avevano già chiuso i conti, conquistando il titolo con una gara di anticipo grazie al successo della penultima tappa in questa stessa location, estendendo così il loro dominio sulla disciplina per un altro anno. Per Hunt si è trattato del trofeo King Kahekili numero 9 su 12 stagioni, mentre per la Iffland è il quinto di fila.

“È una splendida sensazione,” ha affermato Hunt, che ha chiuso l'ultimo round con un altro tuffo perfetto (ottenendo solo 10 dalla giuria). “Ho avuto problemi con le entrate in acqua in tutto l'anno, ma non mi sono lasciato abbattere. Sapevo di avere una sola chance per chiudere la stagione in un modo speciale, e sono davvero troppo felice di esserci riuscito”.

“Quest'anno è stato davvero duro, non solo per i quasi due anni di stop, ma anche per via del livello della sfida sempre più alto. Gli avversari sono stati tutti fortissimi, e la cosa mi ha spinto a dare sempre di più. Mi sono reso conto da subito quale fosse lo standard, e mi sono rimboccato le maniche”.

Gary Hunt in volo per la vittoria a Polignano a Mare © Romina Amato/Red Bull Content Pool

In una competizione strapiena di tuffi di altissimo livello, e con un totale di ventisei 10 assegnati dalla giuria, Hunt è comunque riuscito a svettare sulla concorrenza con ben 30 punti di scarto dal secondo classificato, Constantin Popovici , anche lui autore di un tuffo perfetto che ha aumentato la pressione sul francese. Il rumeno è arrivato secondo per la terza volta questa stagione, idem per la classifica generale, seguito dal connazionale Catalin Preda , anche lui nel club dei "tuffi perfetti", e ha concluso la sua stagione da wildcard al terzo posto.

Alessandro De Rose , l'eroe del posto, ha lasciato di stucco ancora una volta i tifosi locali nello stesso luogo in cui vinse per la prima volta quattro anni fa, da wildcard. Ha iniziato l'ultimo round in prima posizione, chiudendo la gara al terzo posto e regalando all'Italia un podio molto ambito e per nulla semplice da ottenere.

(S-D) Popovici, Hunt e De Rose festeggiano sul podio © Dean Treml/Red Bull Content Pool

"L'ultima volta che qui sono salito sul podio era il 2017 ed era il gradino numero 1. Oggi sono arrivato terzo, ma per me è come una vittoria," ha affermato De Rose, che a causa di un infortunio alla spalla ha dovuto rinunciare a partecipare alla penultima tappa.

"È fantastico e difficile da descrivere. La forza che ti dà il pubblico è enorme. È uno sport individuale, ma qui, con tutte queste persone, non sono da solo".

Per Iffland, le condizioni di vittoria di quest'anno sono molto simili a quelle di Hunt, con 29 punti di vantaggio sulla seconda classificata, Molly Carlson . In più ha dalla sua l'incredibile record, che continua a salire: sono ora 13 le vittorie consecutive su tre diverse edizioni, e ben 5 titoli, anch'essi consecutivi.

“Sono così orgogliosa di me stessa" ha affermato la 30enne australiana. "Ieri è stato difficile ingranare, perché sapevo già di avere in tasca il titolo. Oggi ho parlato con i miei amici, che mi han detto 'OK, allora vai lì sopra, dai il massimo e sorridi per tutto il tempo'. Ecco cosa ho provato a fare e questo è il risultato, non ci riesco ancora a credere. Due stagioni consecutive, per poi concludere la giornata con 10. Incredibile.

L'invincibile Iffland è stata troppo forte per le sue avversarie © Dean Treml/Red Bull Content Pool

"Quest'anno la concorrenza era davvero forte e lo sapevo ancora prima che iniziasse la stagione. Ho dovuto dare davvero tanto. È bello essere una pioniera di questo sport ed essere nuovamente sul gradino più alto del podio"

La canadese Carlson ha concluso la sua incredibile stagione di debutto da wildcard con un altro secondo posto di tappa, e con il terzo posto in classifica generale si è assicurata uno slot nella prossima stagione. La connazionale di Iffland, Xantheia Pennisi, è arrivata terza qui a Polignano, quarta overall, e anche lei, come Carlson, entra di diritto tra i titolari. Jessica Macaulay non è salita sul podio per la prima volta in questa stagione, ma in compenso è su quello generale, grazie al secondo posto ottenuto.

Festa grande per (S-D) Carlson, Iffland e Pennisi in Italia © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Quattro uomini e quattro donne hanno ottenuto il loro biglietto per la World Series 2022, mentre gli altri quattro rimanenti verranno assegnati in base al ranking mondiale (che tiene conto anche dei FINA High Diving Championship, previsti per dicembre).

Ora la Red Bull Cliff Diving World Series guarda indietro a questa dodicesima stagione da record: dopo 21 mesi di stop, la competizione è ritornata con stile a Saint-Raphaël , Francia, a metà giugno, dove la wildcard rumena Catalin Preda ha ottenuto la sua prima, maestosa vittoria. La 4 volte campionessa Iffland ha proseguito il suo dominio, prima lì e poi in Bosnia ed Eerzegovina , dove è tornato a vincere anche Gary Hunt.

Hunt e Iffland hanno mantenuto la loro forma smagliante anche in Irlanda, a Downpatrick Head , per poi concludere col botto nella doppietta italiana. Nella prima, sempre in Puglia , il francese e l'australiana hanno conquistato in anticipo il titolo nonostante condizioni climatiche proibitive, per poi confermarlo ufficialmente nella finalissima di domenica 26 settembre.

Risultati – Tappa #6, Polignano a Mare, ITA

DONNE

Rhiannan Iffland AUS – 383.20 punti Molly Carlson (W) CAN – 354.95 Xantheia Pennisi (W) AUS – 333.00 Yana Nestsiarava BLR – 311.75 Eleanor Smart USA – 311.70 Jessica Macaulay CAN – 309.85 Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 271.35 Maria Paula Quintero COL – 269.95 Meili Carpenter (W) USA – 259.15 Elisa Cosetti (W) ITA – 256.00 Iris Schmidbauer GER – 236.75 Jaki Valente BRA – 112.70

UOMINI

Gary Hunt FRA – 466.30 punti Constantin Popovici ROU – 435.90 Alessandro De Rose ITA – 435.65 Catalin Preda (W) ROU – 433.20 Aidan Heslop (W) GBR – 423.85 Sergio Guzman (W) MEX – 412.10 Michal Navratil CZE – 372.75 Nikita Fedotov (W) RUS – 369.70 Carlos Gimeno (W) ESP – 342.60 Andy Jones USA – 336.25 Artem Silchenko (W) RUS – 315.30 David Colturi USA – 301.50

Classifica generale* (dopo 6 gare su 6)

DONNE

Rhiannan Iffland AUS – 800 punti Jessica Macaulay CAN – 580 Molly Carlson (W) CAN – 560 Xantheia Pennisi (W) AUS – 402 Yana Nestsiarava BLR – 380

UOMINI

Gary Hunt FRA – 800 punti Constantin Popovici ROU – 640 Catalin Preda (W) ROU – 550 Alessandro De Rose ITA – 444 Michal Navratil CZE – 280

*La Oslo Exhibition non è stata conteggiata nel punteggio complessivo della classifica generale della Red Bull Cliff Diving World Series.

Qui trovi i risultati della finalissima di Polignano a Mare.

