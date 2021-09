Hunt e Carlson in vantaggio dopo la prima giornata di gare

Red Bull Cliff Diving World Series - Italia Ottava visita in 12 anni per la Red Bull Cliff …

Nonostante la conquista già certa del nono titolo mondiale, conquistato vincendo la penultima tappa (disputata sempre a Polignano a Mare, in Puglia), Hunt non si è di certo tirato indietro e ha dato il massimo come sempre. Il tuffo perfetto di uno dei suoi principali rivali di quest'anno, il rumeno