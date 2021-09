Hunt e Iffland tengono ben stretta la corona in Puglia

In una giornata condizionata dal maltempo in

La campionessa Rhiannan Iffland in volo verso la vittoria in Puglia

Per quanto riguarda la gara maschile, il francese Gary Hunt aveva dichiarato, all'inizio della settimana, di essere determinato a vincere la tappa, e ha mantenuto la parola ottenendo un’altra vittoria, sempre più vicino a raggiungere il suo nono Trofeo King Kahekili in 12 stagioni di attività.

"Dopo la prima tappa di questa stagione sapevo che sarebbe stata molto dura; tutti sembravano davvero in forma", ha detto Hunt. "Sono orgoglioso di me stesso per aver lottato e aver sempre mantenuto un alto livello di concentrazione. Non volevo avere l’ansia di arrivare alla finale, quindi ora sarà un piacere godermi lo spettacolo arrivandoci molto meno stressato".

Per conquistare il 9° titolo, Gary Hunt ha vinto in tre tappe di fila

L'élite del cliff diving, che ha completato la seconda tappa tuffandosi direttamente da una casa privata su una splendida terrazza a picco sul mare Adriatico, rimane a Polignano a Mare per il gran finale di stagione che si terrà domenica 26 settembre. I titoli sono pressoché decisi, ma la posta in gioco è ancora alta per la qualificazione alla Red Bull Cliff Diving World Series 2022 e altre sorprese attendono i tifosi italiani dell’evento.

