Questa dodicesima edizione vede gareggiare per la prima volta in assoluto lo stesso numero di atleti uomini e donne, che verranno valutati con gli stessi parametri.

Grotte mozzafiato che si affacciano sull’Adriatico e un meraviglioso centro storico a strapiombo sulle scogliere, Polignano a Mare ha ospitato atleti di tutto il mondo e ancora oggi rappresenta una delle tappe più suggestive e affascinanti, non solo per le bellezze paesaggistiche, ma anche per l’entusiasmo e la grande partecipazione del pubblico che ogni anno segue l’evento. La conferma della location sancisce l’ottimo rapporto stabilito con la Regione Puglia e il suo territorio.

, in Bosnia-Erzegovina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e, così come Polignano a Mare, altra location storica dell’evento.

Volando da 27 metri di altezza, raggiungendo 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera, senza alcuna protezione se non la concentrazione, l'abilità e il controllo fisico, le élite del Cliff Diving si sfidano per la conquista del glorioso King Kahekili Trophy, garantendo un vortice di emozioni durante tutta questa dodicesima stagione.

