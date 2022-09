La tappa di Polignano a Mare del Red Bull Cliff Diving è stata spettacolare

Le raffiche di maestrale e le onde del Mediterraneo non hanno spaventato nessuno dei tuffatori, in quel di Polignano a Mare. In 24, distribuiti equamente tra uomini e donne, si sono presentati sulle piattaforme da 27 e 21 metri posizionate sulla scogliera della perla dell’Adriatico, pronta per la nona volta ad accogliere la Red Bull Cliff Diving World Series.