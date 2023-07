Red Bull Cliff Diving a Polignano raccontato dall'atleta Catalin Preda

Polignano a Mare, si sa, è una destinazione mozzafiato. Il paesaggio e le persone rendono questo posto straordinario e hanno fatto ancora una volta da cornice al Red Bull Cliff Diving 2023. Quest'anno la competizione è tornata per la decima volta a Polignano a Mare .

La piattaforma a Polignano a Mare da un altro punto di vista © Catalin Preda

"Penso che sia uno dei posti più cari ai fan e agli spettatori del Cliff Diving. Abbiamo sempre un numero impressionante di spettatori (40.000 quest'anno) che ne sono molto appassionati e molto legati a questo luogo."

"Trovarsi sopra uno scoglio, piattaforma o sopra un balcone – come accade a Polignano a Mare – è davvero speciale, unico ed emozionante per tutti noi. Competere in questi luoghi è sicuramente impegnativo, ma è qualcosa di speciale. Solo pochissime persone hanno la possibilità di fare questo sport: ciò mi fa capire ancora di più quanto siamo fortunati a vivere questa esperienza così ricca di emozioni ed esperienze".

Una buona giornata è una giornata felice

"La prima parte della stagione non è iniziata come speravo. Mi sento ancora più motivato dopo la gara a Polignano e il mio terzo posto. Salire sul podio aiuta moltissimo ad acquisire fiducia, io mi sono preparato al massimo e quel giorno sono riuscito a salire sul podio."

Preda con la bandiera della Romania © Catalin Preda Preda sul podio insieme a Aidan Heslop e Constantin Popovici © Catalin Preda

"Sto ancora inseguendo la vittoria, ovviamente. È la cosa più entusiasmante che si possa ottenere ed è sempre il mio obiettivo. Penso di avere tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio e continuerò a lavorare sodo per essere il più preparato possibile. Tuttavia, è anche importante ricordare di godersi la giornata. A Polignano è stata una buona giornata, e una buona giornata è una giornata felice.

Quel tocco unico

"Luoghi come Polignano a Mare definiscono davvero il cliff diving per quello che è realmente. Competere all'aperto anzichè in uno spazio chiuso con impalcature e strutture artificiali è tutta un'altra cosa.

La natura è, ovviamente, una sfida magnifica ma devi davvero fare del tuo meglio per adattarti. Più sei flessibile, più sarai in grado di adattarti e tutto risulterà più facile. Penso che più si è esposti a situazioni scomode, più sarà facile riuscire a reagire."

Polignano a Mare © Catalin Preda

"Questo vale praticamente per tutto nella vita. Se hai una mente aperta a tutto, sarà più facile. Personalmente, sono riuscito a sviluppare un profondo senso di flessibilità e reattività. Sono qualità molto importanti e poterle sfruttare a mio vantaggio mi dà sicuramente un vantaggio in più rispetto alla concorrenza.

Tutte le esperienze vissute in passato mi stanno aiutando molto. Avere lucidità mentale in situazioni ad alta intensità e stress elevato e sapere come mantenere la calma è sicuramente un mio pregio."

Massimizzare il potenziale

Non posso fare a meno di notare che le migliori prestazioni si ottengono quando un atleta è rilassato: proprio in quel momento si riesce a massimizzare il proprio potenziale. È stato fantastico anche osservare i gli altri diver: mi piace osservare gli atteggiamenti e i segnali delle altre persone. È un esperimento sociale che reputo molto interessante!

La consapevolezza, meglio conosciuta come mindfulness, è una parte fondamentale in ciò che faccio, nel mio approccio alla vita e nelle competizioni sportive in generale. È radicato nel mio stile di vita e nei miei rituali pre-tuffo. Cerco di mantenere la calma e un approccio orientato alla concentrazione su cui lavoro costantemente.

Voglio continuare a dare il massimo, voglio sfruttare il più possible le mie qualità e continuare a vivere situazioni entusiasmanti!

Catalin Preda in uno scatto con i giudici © Catalin Preda

L'evoluzione è costante

Mi sono sentito molto legato a questo sport nel 2018, eseguendo un tuffo che si pensava fosse impossibile. Ripensarci ora, cinque anni dopo, e vedere quanto questo sport è cresciuto e si è evoluto, non può che renderci entusiasti di ciò che il futuro ci può riservare.

Penso che il cliff diving continuerà a crescere ed evolversi e la prossima generazione di cliff diver porterà nuove idee, metodi e approcci, rendendo questo sport ancora più bello.

Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima tappa in Giappone: Takachiho sembra incredibile, sarà senza dubbio una competizione unica e stimolante!

Preda e la moglie Ksenia sulla piattaforma del Cliff Diving © Catalin Preda Alessandro De Rose © Constantin Popovici Behind the scenes prima di tuffarsi © Catalin Preda La folla regala emozioni a Polignano a Mare! © Catalin Preda Nikita Fedotov e Aidan Heslop © Catalin Preda

