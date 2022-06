Al Red Bull Dance Your Style 2022 manca sempre meno

L’appuntamento è fissato per sabato 9 luglio 2022, dalle ore 22:00 in avanti, alla Ruota Panoramica di Rimini. Chi troverete ad attendervi lì? È presto detto: il Red Bull Dance Your Style 2022, l’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo che permette ai ballerini di esprimersi tramite i vari stili che compongono l’universo della danza.

