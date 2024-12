MT Pop trionfa alla finale mondiale di Red Bull Dance Your Style 2024

Red Bull Dance Your Style World Final Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

Più di 5.000 spettatori hanno riempito l'NSCI Dome fino all'inverosimile, vibrando al ritmo della musica, della danza, delle luci e dell'azione, con i migliori 16 ballerini che hanno messo in scena le loro straordinarie esibizioni per conquistare la folla. I ballerini si sono sfidati sulle note di successi del funk, del pop, del rock, dell'hip hop, della disco e di molti altri generi. Senza giuria, senza coreografie pianificate e senza musica scelta in anticipo, i concorrenti hanno dovuto sfoderare le loro abilità, la loro musicalità e la loro resistenza per conquistare i voti del pubblico e avanzare.

La competizione ha visto due intense semifinali, nelle quali Rubix ha affrontato The D Soraki e MT Pop ha sfidato il beniamino locale T. MT Pop e T hanno sbalordito gli spettatori con le loro mosse migliori e, dopo due turni intensi, il pubblico era così in bilico da far pensare a uno spareggio. Tuttavia, con un gesto di estrema sportività, T si è fatto da parte ammettendo la vittoria di MT Pop.

