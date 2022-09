Red Bull District Ride 2022: ecco il recap e le run vincenti

La sesta edizione del concorso di slopestyle Red Bull District Ride ha dimostrato che lo sport è sempre giovane. Progressione era la parola d'ordine, con una quantità di nuovi trick visti mai visti e, per la prima volta in assoluto, con le mountain biker che hanno svolto il loro concorso Best Trick al Big Air District insieme agli uomini.

1 min I migliori momenti del Red Bull District Ride 2022 Watch the best moments from Red Bull District Ride 2022 in Nuremberg, Germany.

Più di 120.000 spettatori si sono presentati a Norimberga nei due giorni di gara, iniziati venerdì con il Best Trick e conclusi sabato pomeriggio con le Slopestyle Finals.

Guarda tu stesso l'intero evento: il replay integrale è disponibile qui .

Scorri invece verso il basso per scoprire cosa è successo alle finali e al concorso Best Trick al Red Bull District Ride 2022.

01 Finali di Slopestyle di Red Bull District Ride

In una finale composta da tre run invece delle normali due, lo svedese Emil Johansson ha conquistato il primo posto con 90 punti. Il secondo posto è andato al vincitore del 2017, Nicholi Rogatkin degli Stati Uniti, davanti all'eroe locale tedesco Erik Fedko, che è arrivato terzo.

7 min La winning run di Emil Johansson Watch the winning run from the legendary Emil Johansson at Red Bull District Ride 2022 in Nuremberg, Germany.

Johansson si è ritrovato nell'insolita posizione di essere terzo in classifica prima di iniziare la sua seconda manche. Lo svedese era alle spalle di Rogatkin e Fedko, che avevano entrambi migliorato i loro punteggi al secondo giro con Rogatkin in testa. L'americano ha sfoderato il suo marchio di fabbrica: un 1440 sul Big Air Kicker alto 4 m nel Big Air District, con Fedko che ha invece eseguito un Backflip Superman Seatgrab nella stessa sezione.

Il terzo posto di Fedko includeva un Backflip Superman Seatgrab © Christoph Laue/Red Bull Content Pool Front flipping da Nicholi Rogatkin © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Combo Tailwhip vincente di Emil Johansson sul kicker Big Air © Christoph Laue/Red Bull Content Pool Il britannico Tom Isted nel Box District © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Thomas Genon entusiasma la folla sui salti nel Dirt District © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Tuttavia, grazie ai suoi nervi d'acciaio anche Johansson si è migliorato nella sua seconda run, con i giudici che gli hanno assegnato 90 punti dopo avere ammirato il suo Tailwhip Catch Downside Tailwhip 360 realizzato sul Big Air Kicker. È stato chiaro fin da subito che quella run non avrebbe potuto essere battuta da nessun altro concorrente, e la gara si è quindi conclusa con un giro d'onore che ha visto protagonisti sia Fedko che Johansson.

21 min Le top 3 run del Red Bull District Ride 2022 Guarda le tre migliori corse del Red Bull District Ride 2022 a Norimberga, in Germania.

“La vittoria di oggi significa tutto per me! Il fatto che possiamo portare la disciplina dello slopestyle per mountain bike in un ambiente urbano così insolito e attirare un pubblico così vasto è semplicemente sorprendente", ha detto Johansson dopo aver ritirato il trofeo del vincitore.

Johansson ha ora vinto nove eventi consecutivi dell'FMB World Tour di fila: un record notevole.

Gli spettatori hanno creato un'atmosfera fantastica © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Red Bull District Ride 2022 - Slopestyle risultati 1 90 2 88,34 3 85,32 4 82,45 5 81,79 Show all results Rank Person Result 1 90 2 88,34 3 85,32 4 82,45 5 81,79 6 81,18 7 79,28 8 79,11 9 78,76 10 77,33 11 77,16 12 65,44 13 50,95

02 Best Trick contest

L'evento è iniziato alla grande di fronte ai fan in piazza Hauptmarkt venerdì. Il Big Air Kicker alto 4 m nel Big Air District ha dato modo ai ciclisti di ideare alcuni trick ingegnosi, facendo registrare alcuni primati mondiali nel corso di una sessione in cui gli atleti potevano attaccare la rampa tutte le volte che volevano.

1 min Men's Best Trick – Emil Johansson Erlebe, wie Emil Johansson den Sieg im Best Trick Contest beim Red Bull District Ride 2022 erringt.

Johansson ha conquistato la vittoria nel Best Trick dopo essersi esibito per la prima volta in un 360 Tailwhip a Barspin to Opposite Downside Tailwhip.

“Mi è piaciuto, da tempo avevo in mente questo trick. Non avevo intenzione di farlo, ma i pezzi sono improvvisamente andati tutti al loro posto. Sono così entusiasta", ha detto in seguito.

5 min Top 5 tricks al Red Bull District Ride 2022 Guarda i momenti più importanti del concorso Best Trick al Red Bull District Ride 2022.

Un'altra prima mondiale, questa volta di Dawid Godziek, ha visto il pilota polacco aggiudicarsi il secondo posto nella gara grazie a un Twister Tuck No Hander a Barspin. Sul terzo gradino del podio è infine salito Rogatkin: l'americano ha ottenuto quel posto grazie a un 1440, un trick che solamente lui sa tirare fuori dal cilindro.

Nonostante non siano riusciti a trovare un posto sul podio, altri atleti hanno meritato una menzione d'onore per avere sfoderato dei trick mai visti prima d'ora. Lo spagnolo Alejandro Bonafe si è esibito in un perfetto Cash Roll Tailwhip a Barspin, mentre l'italiano Diego Caverzasi ha mostrato un Backflip Cliffhanger a Tailwhip.

1 min Vincitrice del miglior trick femminile Guarda la spagnola Gemma Corbera vincere il concorso Women's Best Trick al Red Bull District Ride 2022.

Le cinque donne presenti in gara – Patricia Druwen (GER), Caroline Buchanan (AUS), Kathi Kuypers (GER), Gemma Corbera (ESP) ed Ellie Chew (NZL) – hanno preso parte alla sessione Best Trick in un concorso dedicato che le ha messe l'una di fronte all'altra. Gemma Corbera ed Ellie Chew hanno entusiasmato la folla con enormi salti mortali all'indietro, con Corbera che ha colto il primo posto grazie a uno stile più aggraziato e a un'ampiezza maggiore del suo flip. Patricia Druwen, a soli 15 anni, ha invece dato modo di festeggiare al pubblico di casa andando a conquistare un ottimo 3° posto. I suoi puliti Suicide No Handers sono stati acclamati come nient'altro.

