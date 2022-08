Conosci i 15 atleti che parteciperanno al Red Bull District Ride?

Dal 2 al 3 settembre il Red Bull District Ride , il più grande evento di slopestyle di mountain bike urbano al mondo, torna nelle strade di Norimberga, in Germania, assieme ai migliori slopestyler di MTB.

Chi sono i 15 atleti che prenderanno parte al Red Bull District Ride 2022? Scorri per scoprirlo.

01 Emil Johansson

Johansson festeggia il suo secondo posto al Red Bull District Ride nel 2017 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Emil Johansson è senza dubbio una superstar tra i mountain biker professionisti nello slopestyle mountain bike. Il ciclista svedese è l'uomo da battere, con le sue sei vittorie consecutive agli eventi Crankworx. Johansson gareggerà per la seconda volta al Red Bull District Ride, dopo essere arrivato secondo nel 2017.

02 Nicholi Rogatkin

3 min La corsa vincente di Nicholi Rogatkin al District Ride Nicholi Rogatkin beats all-comers at Red Bull District Ride 2017 in Nuremberg.

Nicholi Rogatkin è il campione in carica del Red Bull District Ride, avendo vinto l'ultimo evento nel 2017. Quella vittoria deve molto ai 1440 punti che l'americano ha ottenuto nell'ultimo grande salto in aria. Da allora ha vinto la Triple Crown Slopestyle del Crankworx, e continua a intrattenere ovunque gareggi.

03 Erik Fedko

Fedko festeggia il suo 2° posto al Crankworx Innsbruck Slopestyle 2022 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Erik Fedko è uno dei due atleti tedeschi nel Red Bull District Ride di quest'anno. È stato in questo evento - ma nel 2017 - che Fedko è emerso per la prima volta. All'epoca aveva una wild card ed è finito quinto, ma da allora il suo livello è progredito e ora è uno degli atleti più costanti sul circuito slopestyle.

04 Timothé Bringer

Bringer al Crankworx Rotorua Slopestyle © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Il francese Timothé Bringer è una buona scommessa per la vittoria della competizione di quest'anno. È stato "Red Bull FMB World Tour Rookie of the Year" nel 2019, ed è attualmente terzo nella classifica mondiale FMB. I suoi recenti risultati, tra cui un terzo posto al Crankworx Innsbruck Slopestyle a giugno, suggeriscono che il 24enne sia sulla buona strada per diventare uno dei principali talenti di questo sport.

05 Dawid Godziek

Dawid Godziek entra nel flow © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Dawid Godziek è passato da una prima parte di carriera trascorsa nel BMX freestyle a una seconda parte di attività sportiva nello slopestyle e, proprio come suo fratello Szymon Godziek, ora partecipa regolarmente alle gare di slopestyle in tutto il mondo. Sono lavoratori meticolosi lui e Szymon, e hanno il loro campo di allenamento in Polonia. Questo approccio dettagliato sta ora dando i suoi frutti, con un quarto posto ottenuto quest'anno al Crankworx Innsbruck Slopestyle che gli ha permesso di superare suo fratello.

06 Szymon Godziek

1 min Szymon Godziek Tsunami Frontflip Polish shredder Szymon Godziek pushes things forward with a world-first at Red Bull District Ride 2014.

Szymon Godziek è un veterano del Red Bull District Ride, avendo lasciato il segno nel 2014 e 2017. Il pilota polacco è stato il primo atleta a realizzare uno "Tsunami Flip" al Red Bull District Ride nel 2014, dove ha anche vinto il Best Trick Contest. Dopodiché, all'evento del 2017, è arrivato terzo dietro a Nicholi Rogatkin ed Emil Johansson.

07 Tomas Lemoine

Tomas Lemoine ha gareggiato nel Red Bull District Ride del 2014 © Daniel Grund/Red Bull Content Pool

Tomas Lemoine è uno dei migliori tuttofare nel mondo della mountain bike. Il francese partecipa regolarmente al circuito di Crankworx, dove gareggia non solo nello slopestyle ma anche in eventi come speed & style e pumptrack. Combattente incallito, puoi star certo che il marsigliese sarà a suo agio su una tappa di slopestyle così grossa come quella di Norimberga.

08 Griffin Paulson

Griffin Paulson potrebbe sorprendere al Red Bull District Ride © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Il canadese Griffin Paulson, originario della Columbia, sta iniziando a farsi un nome alla veneranda età di 25 anni. L'ex giocatore di hockey su ghiaccio junior è un individuo tosto, e non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo per il suo debutto al Red Bull District Ride.

09 Lucas Huppert

Lucas Huppert al Red Bull Joyride © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

Lucas Huppert sta dimostrando che gli appassionati di mountain bike svizzeri amano volare tanto quanto amano fare sci di fondo. Professionista dal 2020, il 22enne è attualmente ottavo nella classifica mondiale FMB.

10 Max Fredriksson

Max Fredriksson nella golden hour di Stoccolma © Niklas Wallner

Max Fredriksson è un altro atleta pronto a debuttare in occasione del Red Bull District Ride. Il rider svedese è a suo agio su una bici da downhill come su una bici da dirt jump.

11 Torquato Testa

Torquato Testa e la sua Rose Bike "The Bruce" © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

L'italiano Torquato Testa sembra esistere da secoli. È balzato agli onori della cronaca per la prima volta dopo un'ottima prestazione in un evento secondario dell'FMB World Tour negli Stati Uniti, e da allora ha ottenuto grandi risultati lungo la sua strada.

12 Paul Couderc

È tutta una questione di stile per Paul Couderc © JB Liautard

Il francese Paul Couderc vede lo slopestyle - e la mountain bike in generale - come un'opera d'arte. I suoi video su YouTube, in particolare la sua serie My War, ne sono una testimonianza. Speriamo di vedere questo approccio innovativo e creativo a Norimberga!

13 Jakub Vencl

Jakub Vencl stiloso in Austria © Richkphotography/FMB World Tour

A 32 anni, Jakub Vencl è il pilota più anziano in campo al Red Bull District Ride di quest'anno. Il pilota ceco utilizzerà sicuramente l'enorme esperienza accumulata disputando gare in tutto il mondo.

14 Lukas Knopf – Wildcard

Lukas Knopf in azione al Red Bull District Ride nel 2017 © Christoph Laue/Red Bull Content Pool

La prima delle due wild card per il Red Bull District Ride è Lukas Knopf. Il pilota tedesco non vede l'ora di fare la sua prima corsa a Norimberga dopo aver perso la partecipazione in casa nel 2017.

15 Miguel Guerrero – Wildcard

Miguel Guerrero è pronto per il Red Bull District Ride © Red Bull Content Pool

La seconda wild card di quest'anno è Miguel 'Carolo' Guerrero. Lo spagnolo si è guadagnato il posto dopo essere stato il rider con il miglior piazzamento all'ultimo evento FMB, l'Eurobike Skyline Ride a Francoforte.

