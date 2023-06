Red Bull Doodle Art Where does the mind take you?

Red Bull Doodle Art dà potere a una nuova generazione di artisti: è la competizione perfetta per lasciar vagare l'immaginazione. Quest'anno, il concorso ha ricevuto molte più candidature rispetto agli anni scorsi - oltre 120.000 - con giudici estremamente qualificati che hanno selezionato un vincitore nazionale in ciascuno dei 62 paesi partecipanti.

Quando Croce è stata annunciata vincitrice per l'Italia, sapeva di dover partire per Amsterdam in vista della finale mondiale, ma c'era ancora uno step da affrontare.

Per prepararsi ad Amsterdam, ogni vincitore nazionale ha creato un nuovo doodle incorporando una delle icone disegnate dal celebre artista Burnt Toast (Scott Martin). Da lui, i vincitori nazionali hanno anche ricevuto feedback su come migliorare il proprio doodle. Chiara ha scelto l'icona di Burnt Toast raffigurante un personaggio seduto su una panchina.

Quando Chiara e gli altri vincitori nazionali sono arrivati ​​ad Amsterdam per la finale mondiale, hanno potuto immergersi in un'esperienza a contatto con l'arte e il digitale. I vincitori hanno inoltre fatto un tour in alcuni punti di riferimento nella città di Amsterdam, oltre a potersi confrontare con una giuria di esperti dell'arte, che oltre a Burnt Toast, comprendeva l'artista britannico Mr Doodle (Sam Cox), l'imprenditrice e creatrice digitale olandese Anna Nooshin, l'atleta freerunning Noa Diorgina (Paesi Bassi) e la vincitrice di Red Bull Doodle Art 2017 Ayaka Toyomasu (Giappone).

